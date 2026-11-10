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黃仁勳婚外情掀晶片管制漏洞 學者：美恐促東南亞嚴查科技供應鏈

中央社／ 新加坡10日專電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情。 聯合報系資料照
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情。 聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，讓外界再度關注位於新加坡的資料中心業者Megaspeed，是否涉及中企規避美國晶片出口管制。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎今天表示，美國未來可能要求東南亞國家加強查核客戶身分、資金來源及交易等背景。

外媒報導，黃仁勳被披露恐成外國情報機構鎖定目標，他與新加坡資料中心業者Megaspeed前主管黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）關係密切，並指稱黃樂疑為中國女間諜。

「紐約時報」去年10月引述消息人士報導，美國商務部官員正在調查，與中國科技公司關係密切的Megaspeed是否協助中國境內企業規避美國出口管制，取得不得出口至中國的輝達晶片。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴中央社，新加坡長期以來建立金融監管及客戶身分審查制度（Know Your Customer，KYC），要求金融機構掌握客戶身分、資金來源及交易背景。

然而，隨著美國對高階人工智慧晶片及相關技術的出口管制日益嚴格，莊嘉穎提及，美國未來可能進一步要求東南亞等地區加強客戶身分審查，提高半導體及AI晶片供應鏈透明度。新加坡如何在配合美國出口管制、維持金融監管公信力，及確保國際貿易與金融中心競爭力間取得平衡，將是接下來的挑戰。

根據新加坡會計與企業管制局資料顯示，Megaspeed辦公室在中央商業區的海洋金融中心。聯合早報、海峽時報（The Straits Times）等媒體報導提及，這間公司2015年在新加坡註冊，原名7Road International，後改名為Megaspeed。

關於外媒指新加坡官員對黃樂與輝達執行長黃仁勳往來密切，或黃樂疑為中國情報線人感到憂慮，並曾另行調查她與中國的關係，新加坡內政部10月底曾發布聲明澄清，新加坡政府及官員均未表達上述疑慮，也未曾對黃樂進行這類調查。

黃仁勳 輝達 黃樂

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