黃仁勳若下台誰接棒？ 輝達2高層被點名 愛女黃敏珊動向受矚

商業內幕報導，輝達執行長黃仁勳承認婚外情、董事會啟動獨立調查，讓接班問題浮上檯面。分析師與前員工點名，財務長克瑞斯可能出任代理執行長，掌管資料中心與運算業務的副總裁巴克則是長期接班人選，黃仁勳女兒黃敏珊也受到關注。不過，輝達強調，黃仁勳將繼續擔任執行長，帶領公司運作不受中斷。

黃仁勳過去多次表示，希望盡可能一直工作下去。但隨著他承認婚外情，輝達董事會宣布調查他是否成為「外國情報活動」的目標，外界開始關注，一旦黃仁勳卸任，誰能接掌這家AI晶片巨頭。

輝達至今未公開指定第二號人物。黃仁勳採取高度扁平的管理架構，直接向他報告的主管多達60人。研究機構The Futurum Group執行長紐曼（Daniel Newman）指出，這套制度在黃仁勳掌舵時運作良好，卻也意味著，沒有人被明確當成接班人培養、接受考驗，或公開確立接班地位。

金融服務公司DA Davidson分析師盧利亞（Gil Luria）表示，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）是公司內唯一另一位具有高度知名度的高階主管，若黃仁勳暫時退下，她可能出任代理執行長。克瑞斯已在輝達任職13年，此前曾在思科與微軟擔任財務職務。她先前入選財富雜誌（Fortune）2026年最具權勢商界女性之一。

不過，克瑞斯缺乏黃仁勳帶領公司所仰賴的工程背景，因此資深主管巴克（Ian Buck）被視為另一名可能的長期接班人。巴克已在輝達任職22年，曾協助開發鞏固輝達AI優勢的CUDA軟體平台，目前負責資料中心與運算業務。一名前員工說，他掌管的部門幾乎貢獻公司全部營收。

黃仁勳的一雙兒女也都在輝達任職，引發外界關注公司是否可能由家族成員接掌。一名前員工表示，擔任實體AI產品行銷資深總監的黃敏珊（Madison Huang），正對公司各項業務展現更大的主導權；這名前員工認為，她可能是在為承擔更重要的主管職務鋪路。

另一名前員工則強調，輝達具有獨特的企業文化，理想接班人應來自內部，並曾親身實踐公司的價值與文化。

外部人選方面，部分觀察人士提出Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian），以及亞馬遜網路服務（AWS）執行長加曼（Matt Garman）。兩人都掌管龐大的雲端運算業務，大舉投資AI基礎建設，並與輝達密切合作，熟悉推動輝達成長的客戶與技術。

Circular Technology全球研究主管蓋斯維斯（Brad Gastwirth）表示，黃仁勳雖未掌握具控制權的表決權，但持有輝達約3.6%股份，除非調查發現嚴重不當行為，否則他很可能對接班安排保有相當大的發言權。

蓋斯維斯認為，黃仁勳兼具技術專業、策略眼光與業界人脈，幾乎無人能夠取代。雖然目前看來黃仁勳不太可能離職，但若在當前情況下失去他，可能是輝達面臨的最糟情況之一。蓋斯維斯說，屆時輝達仍會繼續營運，但能否維持同樣的創新與執行步調，將令人存疑。