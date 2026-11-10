黃仁勳桃色風暴下的地緣核彈！川普發聲力挺 美中台5大連鎖效應一次看

一封道歉信、一張台北酒吧的照片、一場美國情報單位按捺長達一年的監控，勾勒出宛如電影情節的國際級晶片、出軌與諜報大片。輝達創辦人黃仁勳今坦承不忠，引發公司董事會調查與美國國會傳喚，連美國總統川普都開口將其捲入美國兩黨政治漩渦。從個人形象崩解到供應鏈KYC規則重塑，這起震撼全球科技圈的事件，恐將連動引起輝達治理、美中算力圍堵與台灣半導體聚落等五大連鎖風暴。





「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口。我深感抱歉。」全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳，在美國時間11月8日發出一封致全體員工的內部信，親口承認對妻子不忠，並表示將全力配合調查。

就在這封信發出的同一天，輝達董事會宣布啟動獨立調查，美國眾議院3大委員會也要求他11月18日出席閉門簡報。

從私人情感風波到國安疑雲，這場電影敘事般一口氣囊括「晶片、共諜、婚外情」的誇張情節，如今交會在全球AI產業最具影響力的企業領袖身上，也讓輝達與全球半導體供應鏈，被捲入難以預料的風暴。

隨著美國川普隨後發聲力挺，指出黃仁勳是「正直」的人，讚揚他對美國的貢獻，並強調支持黃繼續擔任輝達執行長。這場風暴更恐將擴大為民主黨與共和黨的角力，甚至進一步引爆「輝達企業治理與高層人事、美國國安與晶片出口管制、中國自主晶片發展、輝達中國市場布局，以及台灣半導體供應鏈」五大連鎖效應。

連鎖風暴一：純愛戰士形象崩解，輝達治理亮紅燈

過去在世界各大展會與媒體專訪中，黃仁勳向來毫不避諱展現「愛妻、愛家」形象，總用生動口吻談起自己對學姐洛莉（Lori Mills）一見鍾情的往事。

今年6月，他在胡佛研究所接受美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）訪談，還再度提起兩人的相識過程：當時只有16歲的他，發現班上250名男生中只有3名女生，其中一位就是大他一歲半的Lori。為增加認識她的機會，並將競爭對手從250人縮減至4人，他選擇用「妳想不想看看我的作業？」一語展開追求。黃仁勳笑說，當年自己是用統計學的方式追求妻子。

兩人於1985年結婚，洛莉也陪伴他走過創業、公司最初幾年的經營困境，以及後來輝達成為全球AI晶片龍頭的歷程。這段從初戀走向結婚超過40年、連招牌黑色皮衣都由妻子挑選的浪漫故事，曾讓他被全球網友封為「純愛戰士」。然而，昔日的深情誓言，如今在嚴峻的地緣政治陰影下顯得諷刺。

「這一生，家人始終給我愛與支持。我本該以誠實與忠誠回報，卻讓他們失望，傷害了我們共同建立的生活。我會為自己的所作所為，以及造成的傷害，負起全部責任，也接受隨之而來的批評。」黃仁勳在信中寫道。

連鎖風暴二：共諜疑雲致晶片流向再成國安危機

時間回到2024年6月，台北國際電腦展（COMPUTEX）期間。原本只是科技圈人士聚會的一張照片，後來卻成為這場風波的重要線索。

據外媒報導，黃仁勳的婚外情對象黃樂（Alice Huang），曾任新加坡資料中心公司Megaspeed International高階主管。這家公司成立於2023年，根據相關報導，在2024年6月至2026年2月間，採購高達48億美元（約新台幣1570億元）的輝達AI設備。

Megaspeed也曾透過中國伺服器業者浪潮集團（Inspur）的美國分公司採購輝達晶片，再提供運算服務給阿里巴巴及其他中國客戶。美國官員懷疑，部分設備可能被違規運往中國。

這類透過第三地資料中心提供運算服務的商業模式，正是美國出口管制面臨的棘手問題。

美國自2022年起逐步擴大對中國高階AI晶片的出口限制，輝達的A100、H100及後續產品都已經受到不同程度的出口管制。但即使設備沒有直接出口中國，中國企業仍可能透過租用境外資料中心，取得高階GPU所提供的算力。

11月6日《紐約時報》報導，美國情報機構認為黃樂已被中國國家安全部吸收，任務是蒐集有關黃仁勳情報，包括輝達的先進AI晶片技術，以及美國政府對中國晶片出口政策的相關資訊。

報導並指出，美國情報機構至少已對黃樂進行長達一年的電子監控。

更值得注意的是，在川普（Donald Trump）今年5月訪問北京前，美國國務卿盧比歐便已向高層官員提交備忘錄，示警黃仁勳可能與中國間諜接觸，並可能對川普的AI政策產生影響。

11月4日，聯邦眾議院三個委員會的共和黨籍主席聯名致函黃仁勳，要求他在11月18日出席閉門簡報。

11月8日，輝達董事會正式發布聲明，宣布成立由獨立董事組成的委員會，並聘請外部獨立法律顧問協助調查。董事會在聲明中有一句話格外重要：「目前沒有理由相信美國國家安全或輝達機密資訊已遭洩漏，但調查將檢視所有可以取得的資料」。

董事會對黃仁勳及其領導團隊仍有信心，黃仁勳也承諾全力配合調查。但是，黃仁勳掌舵超過33年，建立了一套高度仰賴個人決策的管理架構，旗下主管也必須迅速執行他的決策。

輝達尚未公開明確的執行長接班計畫，因此這次董事會調查，也使公司未來的領導權安排備受矚目。

連鎖風暴三：中國市場已拱手讓與華為，未來業務更艱難

今年三月黃仁勳在輝達GTC大會上，被問到對中國市場供應AI晶片H200的進度時表示：「我們已經獲得針對中國許多客戶的H200出口許可，我們也已經收到許多來自這些客戶的採購訂單，正著手重新啟動製造流程」。

當時黃仁勳補充，川普總統要讓美國在獲取輝達最佳技術上保持領先地位，但他也希望輝達能夠在全球範圍內競爭，而不是輕易放棄那些市場。

然而，兩個月後，黃仁勳接受CNBC訪問時，對中國市場態度略顯無奈。他坦言，受到美國出口管制影響，輝達大致上已將中國AI晶片市場讓給華為。

他指出，中國對AI晶片的需求仍然龐大，華為也有相當強大的技術實力。輝達長期無法持續向中國市場提供具競爭力的先進晶片，已經讓中國本土晶片產業鏈獲得發展機會。

輝達最新公布的財報，進一步呈現中國市場的實際狀況：截至2026年7月26日的三個月，輝達合併營收達962.21億美元，資料中心營收達890億美元，年增117％，占總營收高達92%以上。其中，依直接客戶總部所在地計算，中國及香港客戶營收為78.8億美元，約占總營收8.2％。

但這是據客戶總部所在地分類的營收數據，不能視為晶片實際出口中國的金額。若進一步觀察中國高階AI晶片的實際銷售情況，當季出貨至中國的Hopper系列產品營收，占資料中心營收不到1％。

對美國而言，出口管制的目的，是防止中國取得足以支撐先進AI發展的運算能力；對中國而言，輝達產品供應受限，則加速本土晶片與資料中心生態系的發展。華為、寒武紀等中國業者，正是在這樣的市場環境中爭取替代機會。

雖然中國市場比重已降至歷史低點，但在美中科技戰最高峰的敏感時刻，爆發「共諜與婚外情」疑雲，依然在全球半導體產業投下震撼彈。

供應鏈人士透露，隨著美方國安機構開始對黃仁勳的人際關係與中國出貨展開徹查，美國《AI監督法案》與出口許可審查，可能變得更嚴苛，迫使華為、寒武紀等中國本土算力晶片廠商，必須「二次加速」發展自主替代。

連鎖風暴四：民主黨藍色海嘯暗流，出口恐愈更嚴格監督

這場風波發生的時間點，也恰好與美國政局變化交會。

一位不具名的半導體產業鏈人士說，美國剛結束的期中選舉驚現「藍色浪潮」，民主黨重掌國會多數，勢必將對輝達施加更嚴格的監管壓力。

在婚外情事件爆發前，民主黨參議員華倫就已多次要求黃仁勳赴國會說明輝達的中國業務。

華倫長期關注美國科技企業與中國市場的往來，若未來取得更重要的委員會領導職位，輝達在中國的銷售、出口許可及境外資料中心交易，都可能成為國會監督的焦點。

這也意味著，黃仁勳將面對兩種調查：一是輝達董事會針對私人關係及公司治理所啟動的獨立調查；另一則是美國政府與國會針對中國市場交易、出口管制及國家安全所展開的監督。

對美國AI產業而言，輝達的特殊地位，使這場風波更添敏感性。美國政府一方面希望維持輝達在全球AI市場的領先地位，另一方面又必須防止先進運算技術流向中國。

連鎖風暴五：台灣囝仔出事、台廠有事？供應鏈：兩大衝擊

美國政策的變化，最終也會沿著輝達的全球供應鏈，牽動台灣。

畢竟，從護國神山台積電、IC設計龍頭聯發科、封測廠日月光、電子五哥、PCB等廠商，與輝達的合作涵蓋晶片製造、封裝測試到伺服器整機的不同環節，而黃仁勳是台灣半導體供應鏈與全球AI客戶之間的重要連結，輝達的研發、採購及平台量產計畫，都會影響台廠的產能安排與資本支出。

若董事會調查最終導致輝達高層有所異動，許多台廠高層與黃仁勳的緊密默契與合作慣例也遇考驗。

另一方面，若美方因本案加大半導體出口管制力道，台廠供應鏈也會面臨更嚴苛的客戶身分查核（KYC）、終端客戶檢核、產品流向追蹤規範。特別是當晶片透過第三地資料中心提供運算服務時，供應商必須精準掌握交易對象與設備的實際用途，企業的法遵與管理成本，都將攀升。

13年前曾力保執行長大位，如今再遇領導危機

由天下文化出版、全球第一本黃仁勳授權採訪傳記的《黃仁勳傳》，曾揭露輝達一段鮮為人知的經營危機。

13年前，輝達遭遇激進投資機構Starboard Value施壓，當時公司股價停滯，投入鉅資發展的CUDA仍未帶來明顯獲利。Starboard Value執行長史密斯（Jeff Smith）質疑黃仁勳的經營策略，主張縮減CUDA投資、重新配置資金。由於史密斯在華爾街以「撤換不聽話的CEO」聞名，他當年出手時，市場普遍認為黃仁勳的執行長職位面臨巨大威脅。

為保住執行長職位，黃仁勳當年在海內外焦慮奔走，爭取董事會與主要股東支持，並試圖說服外界相信CUDA的長期價值。最終，他頂住壓力，堅持原有技術布局，也為日後輝達在AI領域的崛起奠定重要基礎。

13年後，黃仁勳再度面臨攸關個人領導地位的考驗。只是這次，輝達所處時代已截然不同。AI晶片成為美中科技競爭核心戰場，先進運算能力更牽動國家安全與全球科技秩序。

如今，當美國情報疑雲延燒至黃仁勳與輝達，這場風波自是從地下情風波，擴大成企業治理與國安危機。

黃仁勳在致全體員工的電子郵件中指出：「我愛我們的國家，也愛我們的公司，會盡力保護輝達，支持美國的國家安全。身為美國人，我深感驕傲與感激。」

「我的選擇，責任全在我。」他說。

（本文出自2026.11.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）