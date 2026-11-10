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黃仁勳認外遇前早有準備！美媒：輝達1年前聘性醜聞救火公司

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳。法新社
輝達執行長黃仁勳。法新社

輝達執行長黃仁勳8日承認發生婚外情，但未公布女方身分或交往時間等細節。科技網站WIRED引述兩名知情人士爆料，黃仁勳去年10月與擅長處理性醜聞的公關公司Heller合作，大約同一時間，黃仁勳首度被紐約時報指與黃樂有所往來。

黃仁勳8日承認與一名女子發生婚外情，紐約時報指這名女子是新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂（Alice Huang），美國情報機構已認定黃樂受到中國大陸國安部吸收從事間諜活動。

WIRED引述紐約雜誌2023年的一篇人物專訪，Heller創辦人海勒（Risa Heller）以協助權勢男性處理性醜聞及其他私生活風波聞名。她過去的客戶包括前聯邦眾議員韋納（Anthony Weiner）、名廚巴塔利（Mario Batali），以及作家圖賓（Jeffrey Toobin）。這些人物都曾因受到性相關指控。Heller也為客戶處理企業溝通，以及與私人爭議無關的事務。

知情人士表示，Heller起初被認為受聘處理黃仁勳的私人事務，包括家族慈善活動，並經常與他及擔任輝達產品行銷總監的女兒黃敏珊聯繫。目前不清楚初期合作是否涉及婚外情。

紐約時報指出，黃仁勳自2024年起與黃樂一同公開現身。Megaspeed於2023年從中國一家遊戲及雲端運算公司分拆成立，距美國開始限制先進晶片銷中僅數月，旗下子公司後來成為輝達晶片的主要買家。

去年10月上旬，紐時首度報導黃仁勳與Megaspeed的業務往來及他與黃樂的關係，並指美國商務部正調查Megaspeed是否透過子公司，協助中國企業規避出口管制。

消息人士透露，報導使輝達高層氣氛緊張，黃仁勳也感到不滿。當月底，輝達內部公關團隊接獲指示，所有涉及黃仁勳的媒體詢問，無論私事或公務，都須讓Heller參與處理。

黃仁勳 輝達 黃樂

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