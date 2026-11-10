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誰來調查黃仁勳？ 輝達關鍵董事尼爾曝光
輝達（NVIDIA）調查執行長黃仁勳婚外情及相關間諜疑雲，誰將扮演關鍵角色？首席獨立董事兼公司治理負責人尼爾（Stephen Neal）備受矚目，但輝達尚未公布具體調查人選。
這項調查也讓輝達少見的董事會結構受到關注。輝達沒有設置董事長，該公司申報文件解釋，這是為了確保每位董事在公司事務與管理上都有平等的發言權。金融時報另引述知情人士透露，這次調查可能由尼爾主導。
CNBC報導，尼爾2019年加入輝達董事會，曾任Cooley法律事務所執行長。該事務所資料顯示，他曾為多個董事會與獨立董事進行調查，他曾為多個董事會與獨立董事進行調查，也替企業與個人處理美國證券交易委員會（SEC）相關調查，還曾就通用汽車與裴洛（Ross Perot）的爭議提供法律建議。
Cooley於1993年協助輝達成立公司，此後雙方合作約三十年，但目前尚未確認這次外聘律師是否來自Cooley。
西北大學凱洛管理學院管理與組織學教授金恩（Brayden King）告訴CNBC，輝達聲譽與黃仁勳高度相連，透明調查是恢復與維持股東信任的關鍵。他表示，調查必須真正獨立、足夠坦誠，讓外界相信結果可信。若調查確認國安面臨風險，公司就須採取強力措施，並建立防止類似事件重演的治理制度。
這項調查也讓黃仁勳能否繼續掌舵輝達增添變數，外界擔心影響可能擴及參與AI基礎建設的其他科技公司。
花旗分析師在周一的報告中指出，隨著調查推進，市場須關注的關鍵問題，包括潛在的公司治理影響，以及日益加強的監管審查。
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