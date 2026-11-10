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黃仁勳認偷吃…妻子會離婚？網全搖頭喊不划算：格局要打開

聯合新聞網／ 綜合報導
執行長黃仁勳（左）坦承婚外情，與妻子洛莉（右）的婚姻狀況引發關注。 美聯社
執行長黃仁勳（左）坦承婚外情，與妻子洛莉（右）的婚姻狀況引發關注。 美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承出軌，婚姻狀況成為網路討論焦點。一名網友好奇，妻子洛莉（Lori Huang）是否可能因此選擇離婚？多數網友卻一面倒認為「高機率不會離」，更殘酷點破背後關鍵。

一名網友在社群平台「Threads」表示，近日黃仁勳坦承對婚姻不忠，讓他相當好奇，若老婆選擇離婚的話，是不是可以分得黃仁勳財產的一半？

貼文一出後，多數網友都搖頭，「到了一定年紀與財富層級，為這種事離婚意義不大」、「不離婚等黃百年之後，全是她跟小孩的；現在離只能拿一半」、「現在所有資產都是她的，離婚反而只拿到一部分現金」、「不會離婚，至少近期不會，他老婆高機率早就知道了」、「婚姻中不只有愛情，還有事業與家庭權益」、「這種情況離婚對兩邊都沒好處」、「幹嘛離婚，錢都有到位啊，而且他老婆一定早就知道」。

此外，還有網友回應「很多大企業老闆都有外遇，很多正宮都是睜一隻眼閉一隻眼，只要錢給到位、地位穩固就好」、「對象如果是黃仁勳，真的沒必要管他！他愛幹嘛去幹嘛，自己過好日子就好，格局要打開」、「你有看到郭董老婆想離婚嗎？」。

家事律師李怡貞針對黃仁勳外遇一事，直言「男人有錢多作怪，自古以來就是不會變的樣子」，更語帶諷刺表示，黃仁勳若真的涉及婚外情，恐怕不只是家庭問題，還可能牽動公司及海外布局。她也提醒，面對另一半外遇，應先尋求律師及心理諮商師協助，釐清自身權益與家庭狀況面對婚姻危機，不要急著攤牌或做出離婚決定。

李怡貞提醒，面對婚姻危機，除了處理感情問題，也應留意子女及家庭財產權益，先與專業人士討論、做好自我保護，再決定下一步。

黃仁勳 輝達 黃樂 離婚

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