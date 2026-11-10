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英媒：黃仁勳出軌對象兜售資料中心計畫 稱有辦法拿到輝達GPU

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
英國「金融時報」報導，黃仁勳婚外情風波核心人物黃樂曾向中國投資人推銷大型資料中心計畫。 聯合報系資料照
英國「金融時報」報導，黃仁勳婚外情風波核心人物黃樂曾向中國投資人推銷大型資料中心計畫。 聯合報系資料照

英國「金融時報」報導，黃仁勳婚外情風波核心人物黃樂曾向中國投資人推銷大型資料中心計畫，聲稱有能力取得輝達繪圖處理器，並以與中國科技巨擘阿里巴巴的商業合作關係為賣點。

報導指出，據兩名曾聽取投資提案的人士透露，2025年初，黃樂（Huang Le，音譯，又名AliceHuang）與商業夥伴康偉（Kang Wei，音譯）向中國投資人尋求投資，計劃在東南亞興建一座大型資料中心，兩人保證「絕對有辦法拿到輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）」，還說阿里巴巴也是該計畫的客戶之一。

根據美國現行出口管制規定，中國企業可以合法租用設於境外的資料中心運算資源，但不得擁有這些資料中心資產，其中大多數為美國晶片大廠輝達的先進GPU。

黃樂在這場投資簡報和日常商業往來中，均未透露自己與輝達執行長黃仁勳有任何密切關係。

本月有消息傳出，美方認為黃仁勳曾與一名受中國國家安全部情報機構招募、為中國從事間諜活動的女子發生婚外情，這名女子因而受到關注。

知情人士透露，美國官員今年根據美國情報部門提供的資訊撰寫一份備忘錄，其中提到黃仁勳出軌黃樂。黃樂曾在輝達客戶、新加坡資料中心業者Megaspeed短暫擔任高階主管。Megaspeed目前因涉嫌走私晶片，在多個司法管轄區接受調查，但公司強烈否認涉及任何晶片非法交易。

此外，黃樂也是上海和熙投資管理合夥人。這家基金於2010年成立，但根據中國企業登記資料，該基金自2022年起停止更新年度業績，旗下多款基金產品也已結束運作。

黃仁勳昨天承認曾對妻子不忠，在此之前，「紐約時報」率先披露，美國方面認為黃仁勳曾是中國當局間諜活動的目標。

輝達董事會表示將針對相關報導展開調查後，輝達股價今天早盤大跌4%。

金融時報無法獨立核實有關間諜活動的指控。中國外交部表示，相關指控毫無根據，並稱其為抹黑與誹謗。

根據企業登記資料，黃樂的商業夥伴康偉同時在中國桂林銀行擔任董事；桂林銀行是一家國有控股銀行，主要投資方為地方交通主管機關。記者嘗試透過電話與微信聯繫康偉，但未獲回應；黃樂目前電話無法聯繫，微信及電子郵件帳號疑似已刪除。

金融時報取得的照片顯示，黃仁勳與黃樂曾一同在上海出席一場晚宴；輝達在中國員工人數最多的辦公室就設在上海。兩人也曾在香港和加州被拍到同框。不過，這些照片均未顯示兩人有不當關係，其中幾張照片是在多人聚會場合拍攝。

報導指出，Megaspeed也利用與阿里巴巴的關係，向投資人爭取合作機會。

公司文件顯示，2024年6月，阿里巴巴透過一家名為Apex Enterprise Solutions的新加坡子公司，向Megaspeed旗下馬來西亞子公司Speedmatrix提供貸款。

根據貸款協議，Speedmatrix以整個公司業務作為貸款擔保。2024年全年，Megaspeed資產負債表規模從3300萬美元增至30億美元，其中很大一部分與旗下子公司的業務往來有關。

兩名知情人士透露，阿里巴巴不僅是Megaspeed投入東南亞雲端服務初期的主要客戶，至今也依然是其最大客戶。輝達最初與Megaspeed接洽、討論可能的採購合作，就是因為Megaspeed向其出示與阿里巴巴簽訂的租賃合約。

阿里巴巴尚未立即回應置評要求。

黃仁勳 輝達 黃樂 GPU

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