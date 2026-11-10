黃仁勳出軌衝擊輝達？網翻出2巨頭前例：外遇後公司市值反增63兆

輝達執行長黃仁勳近日捲入婚外情，傳出緋聞對象疑似涉及中國間諜身分，進一步牽扯美中AI競爭與國安議題，為全球投資圈投下震撼彈。黃仁勳於8日發布公開信，坦承感情上的不忠，並向家人及員工致歉。事件持續延燒，外界也關注是否會影響輝達股價。對此，有網友翻出亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟創辦人比爾蓋茲過去的出軌風波，指出兩家公司後續市值都增加約2兆美元（約台幣63.7兆元），藉此猜測輝達未來是否也有機會持續成長。

一名外國網友近日在社群平台X分享觀察，指出貝佐斯2019年婚外情消息曝光後，亞馬遜市值至今增加約2兆美元；比爾蓋茲2021年宣布離婚後，微軟市值同樣增加約2兆美元。這番比較引起討論，也有網友留言提到，馬斯克曾同時與兩名女性生育子女，如今仍成為全球首位身價突破兆美元的富豪，藉此認為企業負責人的感情風波未必會直接影響公司股價。

不過，輝達股價近期仍出現波動，美股9日盤中一度重挫8%，終場下跌4.27%，收在178.67美元，市場也持續觀察這起事件是否會對投資人信心造成影響。

針對本次事件，財經專家施雅棠在臉書粉專「美股夢想家」分析，企業高層的私生活爭議與股價表現未必有直接關聯，但黃仁勳這次的情況相對複雜，因為事件還涉及美中AI產業競爭。尤其若相關傳聞中的對象最終被證實具有中國間諜身分，且黃仁勳早已知情，事件就可能從私人感情問題升高為美國國安議題，進一步引發監管單位調查。

施雅棠表示，目前並沒有證據能證明黃仁勳知情或涉及洩密。此外，輝達來自中國市場的營收占比約為8%，即使未來出口管制進一步收緊，對公司直接營收的影響仍相對有限。

他認為，這起風波對黃仁勳更大的考驗，可能是多年來建立的個人公信力。過去黃仁勳多次公開主張，美國應允許AI晶片出口至中國，如今相關言論勢必受到更多檢視。即使最終沒有違法情事，外界對他的信任若受到影響，也可能削弱他在相關政策議題上的影響力。

施雅棠指出，後續真正影響輝達股價的關鍵，仍在於事件調查結果，以及是否涉及違法或國安疑慮。假如最後證實黃仁勳沒有洩密，也未違反出口管制規定，即使市場短期因消息出現賣壓，股價仍有機會回漲。或許最後會發現「老闆的私生活，跟股價沒什麼關聯」，過去亞馬遜、微軟的情況已然證明。