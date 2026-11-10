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黃仁勳與黃樂合照後親臉頰！女兒黃敏珊掌鏡 女婿尼可也在場

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黃仁勳與黃樂合照後親臉頰！女兒黃敏珊掌鏡 女婿尼可也在場

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳2025年在台北宴客，黃樂也在場。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳2025年在台北宴客，黃樂也在場。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日捲入婚外情風波，過去與中國女子黃樂的互動畫面也陸續受到關注。其中，2025年5月22日黃仁勳訪台期間，在台北大安區餐廳「三六食府」舉辦餐敘，黃樂不僅受邀出席，黃仁勳女兒黃敏珊和當時的男友尼可卡普雷茲（Nico Caprez）也在場，相關畫面近日再度引發討論。

根據《鏡週刊》報導，回顧當晚餐會，黃樂身穿粉紅色洋裝現身，媒體拍攝到她與黃仁勳親暱交談，兩人合照後，2人還互親吻臉頰。餐敘結束後，兩人也被拍到搭乘同一輛車離開。

值得注意的是，黃仁勳的女兒黃敏珊當晚也出席餐會，黃樂和黃仁勳正在合照時，黃敏珊向尼可討手機要幫忙拍照，接過手機後便衝向攝影位置。黃樂原本已經拍完想離開，又被尼可示意再拍一張。

現年35歲的尼可來自瑞士，過去曾是職業高山滑雪選手，代表瑞士參加相關賽事，退役後轉往管理顧問及投資領域發展。他在倫敦商學院攻讀MBA期間結識黃敏珊，兩人進而交往，並於2026年9月底在夏威夷舉行婚禮。尼可在2024年加入輝達，2026年1月升任全球AI基礎設施成長副總裁，入職不到兩年便躍升公司高階主管。

另一個受到關注的時間點是，黃仁勳在2025年5月20日出席台北國際電腦展（Computex）時，曾公開向告白：「老婆我愛你」，沒想到相隔僅2天，便被媒體拍到與黃樂在餐會上的親密互動。

隨著黃仁勳婚外情風波延燒，這場昔日餐敘的畫面再度被翻出。不過，黃敏珊及尼可當時是否知悉黃仁勳與黃樂之間的關係，目前並無證據可以證實。

黃仁勳女兒黃敏珊。聯合報系資料照
黃仁勳女兒黃敏珊。聯合報系資料照

黃仁勳 輝達 黃樂

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