黃仁勳婚外情掀國安疑慮 3項對中晶片法案有望過關

美國多名國會議員與倡議人士指出，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜交往的消息曝光後，國會將更有望通過限縮中國取得AI晶片管道的法案。

路透社報導，3項晶片相關的法案可望納入2027財政年度的「國防授權法案」（NDAA），這個財政年度已於10月開始；黃仁勳的婚外情，加上他與美國總統川普關係密切，令外界對於中國取得先進晶片恐危害美國國安的疑慮變得更加迫切。

這3項法案分別是賦予國會管控先進晶片出口權限的「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act）、要求企業追蹤晶片流向以打擊走私的「晶片安全法案」（Chip Security Act），以及敦促美國盟友對中國實施更多晶片製造設備出口限制的「硬體技術多邊協調管制法案」（Match Act）。

一名曾與輝達直接接觸數個月的前國會幕僚透露，輝達被視為「晶片安全法案」和「人工智慧看守法案」的最大反對者。

美國司法部（Department of Justice）去年起訴晶片走私相關案件前，黃仁勳和輝達始終宣稱並不存在這類走私問題，同時表示公司遵循各項出口法規。

針對這項最新消息，輝達拒絕置評。

聯邦眾議院外交事務委員會（House Foreign AffairsCommittee）今年稍早已通過這3項法案，目前法案已納入參議院版國防授權法的修正案配套方案中。

民主黨籍麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（ElizabethWarren）與共和黨籍印第安納州聯邦參議員班克斯（Jim Banks）今天發表聯合聲明說：「輝達執行長黃仁勳證實與一名疑似中國情報機構間諜交往，讓這些國安疑慮變得前所未有地急迫。」

兩人並指出：「現在正是國會採取果斷行動的時候，透過國防授權法通過人工智慧看守法案等關鍵法案，切斷中國取得先進晶片的管道。」

民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員佛斯特（Bill Foster）也呼應兩人的觀點。他今天在社群平台X發文回應黃仁勳婚外情的新聞時說：「國會擁有各項政策工具，能防止強大的AI晶片落入不當之人手中並構成國家安全風險。」

支持這些法案的華府非營利組織「負責任創新美國人」（Americans for Responsible Innovation）發言人瑪肯西（Chris MacKenzie）表示：「這些法案需要克服的難關，在於爭取白宮的支持…在這一切浮上檯面後，白宮若在限制中國取得晶片的議題上對抗國會、力挺輝達，恐將付出高昂代價。」

白宮未就這些法案置評。