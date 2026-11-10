快訊

才退休半年！高雄68歲名醫「牛伯伯」車禍亡 病患嘆：又少一個好醫生

黃仁勳婚外情風波延燒！「外遇同款」穿搭遭起底 Dior粉洋裝要價10萬

台股開高續彈逾千點重返5日線！台積電領軍 台達電、世芯跳空漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳婚外情掀國安疑慮 3項對中晶片法案有望過關

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透 路透通訊社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透 路透通訊社

美國多名國會議員與倡議人士指出，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜交往的消息曝光後，國會將更有望通過限縮中國取得AI晶片管道的法案。

路透社報導，3項晶片相關的法案可望納入2027財政年度的「國防授權法案」（NDAA），這個財政年度已於10月開始；黃仁勳的婚外情，加上他與美國總統川普關係密切，令外界對於中國取得先進晶片恐危害美國國安的疑慮變得更加迫切。

這3項法案分別是賦予國會管控先進晶片出口權限的「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act）、要求企業追蹤晶片流向以打擊走私的「晶片安全法案」（Chip Security Act），以及敦促美國盟友對中國實施更多晶片製造設備出口限制的「硬體技術多邊協調管制法案」（Match Act）。

一名曾與輝達直接接觸數個月的前國會幕僚透露，輝達被視為「晶片安全法案」和「人工智慧看守法案」的最大反對者。

美國司法部（Department of Justice）去年起訴晶片走私相關案件前，黃仁勳和輝達始終宣稱並不存在這類走私問題，同時表示公司遵循各項出口法規。

針對這項最新消息，輝達拒絕置評。

聯邦眾議院外交事務委員會（House Foreign AffairsCommittee）今年稍早已通過這3項法案，目前法案已納入參議院版國防授權法的修正案配套方案中。

民主黨籍麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（ElizabethWarren）與共和黨籍印第安納州聯邦參議員班克斯（Jim Banks）今天發表聯合聲明說：「輝達執行長黃仁勳證實與一名疑似中國情報機構間諜交往，讓這些國安疑慮變得前所未有地急迫。」

兩人並指出：「現在正是國會採取果斷行動的時候，透過國防授權法通過人工智慧看守法案等關鍵法案，切斷中國取得先進晶片的管道。」

民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員佛斯特（Bill Foster）也呼應兩人的觀點。他今天在社群平台X發文回應黃仁勳婚外情的新聞時說：「國會擁有各項政策工具，能防止強大的AI晶片落入不當之人手中並構成國家安全風險。」

支持這些法案的華府非營利組織「負責任創新美國人」（Americans for Responsible Innovation）發言人瑪肯西（Chris MacKenzie）表示：「這些法案需要克服的難關，在於爭取白宮的支持…在這一切浮上檯面後，白宮若在限制中國取得晶片的議題上對抗國會、力挺輝達，恐將付出高昂代價。」

白宮未就這些法案置評。

黃仁勳 輝達 黃樂 晶片法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

眾院民主黨領袖要求輝達案完整簡報 籲限晶片銷中

兩黨抨擊黃仁勳桃色風波 民主黨議員：川普政府徹底腐敗

和陸間諜傳緋聞？黃仁勳料面臨新美國國會強力檢視 美議員：將進行調查

從「完全正常」到坦承婚外情 黃仁勳誠信受到檢驗

相關新聞

黃仁勳外遇風波擴大！股東提告隱瞞出軌女共諜 輝達市值蒸發6兆元

路透報導，輝達與執行長黃仁勳9日遭股東提告，被控隱瞞黃仁勳與疑似中國間諜的黃樂的關係，誤導投資人。股東尋求以集體訴訟方式求償，金額未明。輝達股價當天收跌4.3%，市值蒸發約1900億美元（約新台幣6兆元）。

黃仁勳小三曾任職央視！前同事證實「同辦公室」：當年就看出不簡單

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳爆出婚外情，與他關係密切的對象黃樂疑涉中國間諜案，其神秘背景也引發關注。前央視記者白潔9日發文透露，過去曾與黃樂在同一間辦公室工作，直言當年就看出對方「不簡單」，沒想到如今竟成為國際焦點。 黃仁勳近日透過公司內部信坦承對妻子不忠，將配合董事會獨立調查，強調「我的所作所為沒有任何藉口」。他表示，知道自己無法彌補犯下的錯，但仍希望家庭能夠逐漸癒合，並隨著時間推移重新贏得家人的信任。 外遇對象黃樂的過往經歷也遭起底。據傳她自稱曾在中國湖南衛視及中央電視台（央視）擔任記者，之後轉戰金融圈，歷任匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁及上海和熙投資執行董事，後來進入新加坡資料中心業者Megaspeed任職，並與輝達建立業務往來。 前央視記者、網名「啞巴」的白潔9日在微博發文表示，經過一上午查證，終於確認黃樂就是過去與自己共事的同事，更直言「當年就看出她不簡單，沒想到能如此不簡單」，感嘆「看看人家，看看自己，嘖嘖」。不過，該篇貼文目前已無法查看，疑似遭刪除或隱藏。 另一方面，黃樂也被美國情報單位懷疑，可能利用與黃仁勳的關係取得輝達AI晶片相關情報，

黃仁勳外遇掀國安風暴！川普自曝警告某AI大咖：做壞事準備坐牢

印度媒體NDTV報導，美國總統川普日前受訪稱，美國司法部曾打電話警告一家大型AI公司的負責人「準備坐牢」，還叫對方回家陪伴家人，因為隔天早上可能被捕。他說，對方收到警告後全面改變做法，但拒絕透露是誰或哪家公司，也未說明對方涉嫌做了什麼。

紐時爆輝達介入晶片走私調查！搬出美高官 探員警覺急轉司法部

紐約時報9日引述美國政府官員及知情人士爆料，輝達2025年8月曾介入美國商務部對新加坡資料中心公司Megaspeed涉嫌走私晶片至中國大陸的調查，當時調查已進行數月。輝達法務長聯繫商務部探員索取資訊，並稱已獲商務部次長凱斯勒允許，引發調查人員疑慮。為避免調查受到干擾，案件隨後迅速轉交司法部，目前正對Megaspeed進行刑事調查。

川普：黃仁勳不知道外遇對象是共諜 FBI介入調查

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國總統川普9日證實已致電黃仁勳表達關心，並轉述黃仁勳稱完全不知情出軌對象是中國間諜。川普表示他相信黃仁勳，並透露美國聯邦調查局（FBI）正在調查相關事件。川普9日在白宮一場臨時記者會上表示，當天稍早打電話給黃仁勳「想看看他還好不好」。他轉述，黃仁勳告訴他：「我不知道她是間諜。」川普說：「我真的、真的相信他。」

黃仁勳婚外情掀國安疑慮 3項對中晶片法案有望過關

美國多名國會議員與倡議人士指出，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜交往的消息曝光後，國會將更有望通過限縮中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。