黃仁勳小三曾任職央視！前同事證實「同辦公室」：當年就看出不簡單

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳爆出婚外情，與他關係密切的對象黃樂疑涉中國間諜案，其神秘背景也引發關注。前央視記者白潔9日發文透露，過去曾與黃樂在同一間辦公室工作，直言當年就看出對方「不簡單」，沒想到如今竟成為國際焦點。

黃仁勳近日透過公司內部信坦承對妻子不忠，將配合董事會獨立調查，強調「我的所作所為沒有任何藉口」。他表示，知道自己無法彌補犯下的錯，但仍希望家庭能夠逐漸癒合，並隨著時間推移重新贏得家人的信任。

外遇對象黃樂的過往經歷也遭起底。據傳她自稱曾在中國湖南衛視及中央電視台（央視）擔任記者，之後轉戰金融圈，歷任匯豐私人銀行部總裁助理、中信證券業務線副總裁及上海和熙投資執行董事，後來進入新加坡資料中心業者Megaspeed任職，並與輝達建立業務往來。

前央視記者、網名「啞巴」的白潔9日在微博發文表示，經過一上午查證，終於確認黃樂就是過去與自己共事的同事，更直言「當年就看出她不簡單，沒想到能如此不簡單」，感嘆「看看人家，看看自己，嘖嘖」。不過，該篇貼文目前已無法查看，疑似遭刪除或隱藏。

前央視記者白潔發文稱曾與黃樂共事，目前該文已無法觀看。圖／截自X

另一方面，黃樂也被美國情報單位懷疑，可能利用與黃仁勳的關係取得輝達AI晶片相關情報，甚至涉及協助中國取得受出口管制的晶片。對此，中國外交部表示，將黃樂指稱為中國間諜純屬捕風捉影、汙衊抹黑。此外，外媒查詢央視及湖南衛視公開資料，均未找到黃樂的任職紀錄，湖南衛視主管也稱「從未聽過」。