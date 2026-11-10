黃仁勳外遇掀國安風暴！川普自曝警告某AI大咖：做壞事準備坐牢

印度媒體NDTV報導，美國總統川普日前受訪稱，美國司法部曾打電話警告一家大型AI公司的負責人「準備坐牢」，還叫對方回家陪伴家人，因為隔天早上可能被捕。他說，對方收到警告後全面改變做法，但拒絕透露是誰或哪家公司，也未說明對方涉嫌做了什麼。

川普受訪哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪於8日播出，他表示，司法部曾接獲通報，指有人「利用AI做壞事」。他說：「我們打電話給對方，以非常強硬的口吻說：『準備坐牢吧。請親吻你的妻子，向她道晚安。』」

川普還說，當時曾叫對方回家陪伴家人，因為隔天早上可能遭到逮捕，並聲稱這名高層隨後「徹底改變作法」。

節目主持人杜塞特（Ross Douthat）追問，當事人是否是一家大型AI公司的負責人，川普回答：「是其中一家大公司，沒錯。」他未交代調查情況，也未說明後續是否採取執法行動。

這番言論出爐之際，輝達董事會正針對執行長黃仁勳及可能涉及外國情報機關的相關指控展開獨立調查。

黃仁勳已承認婚外情，輝達則表示，目前沒有理由認為公司機密或美國國家安全受到危害。川普也曾稱黃仁勳是個可敬的人，也力挺黃仁勳繼續留任執行長。

目前沒有證據顯示，黃仁勳與川普所述事件有關。

談到AI監管，川普表示，相關風險可以控管，並強調「我不反對設下規範」，但不希望限制措施導致美國落後中國。他的說法反映政府希望企業處理AI風險，同時避免拖慢美國發展速度的立場。至於他提及的警告事件，目前仍缺乏當事人身分、正式指控及涉嫌違法行為等細節。