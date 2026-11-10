黃仁勳外遇最諷刺一幕！兩性專家：他以為在談情 她卻是談情資

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，緋聞對象黃樂（Alice Huang）更捲入中國間諜疑雲，引發外界高度關注。對此，兩性專家欣西亞指出，這場風波最諷刺的地方，恐怕是黃仁勳背叛妻子的同時，自己也可能遭到第三者欺騙，甚至以為在婚姻之外遇見真愛，對方看上的卻是他的金錢、地位與資源。

欣西亞9日在臉書發文表示，黃仁勳的婚外情風波除了涉及私人感情，也牽動美國國家安全問題。政府關注的是有沒有情報外洩、危害國安，但對黃仁勳而言，除了對妻子及家人感到抱歉之外，可能還得面對另一種打擊，那就是「欺騙與背叛」。

欣西亞認為，假如黃樂確實帶著情報目的接近黃仁勳，兩人對這段關係的認知可能從一開始就不同，「黃仁勳以為他在談情說愛，但黃女也許和他只是談情資」。更諷刺的是，一個選擇背叛妻子的男人，最後可能也遭到第三者背叛，「那種被欺騙的滋味，這下他也嘗到了」。

欣西亞指出，整起事件中最無辜的人，仍是陪伴他多年的妻子洛莉（Lori）。當妻子發現丈夫外遇，往往不只是感到傷心，更可能面臨信任崩毀、自我價值粉碎等痛苦，甚至所承受的傷害遠比丈夫還要深。反觀黃仁勳若因第三者的欺騙而感到難過，終究仍須為自己當初「既糊塗又自私」的選擇負責，畢竟他「曾經親手選擇背叛那個最信任自己的人」。

欣西亞直言，有些男人以為自己在婚姻之外找到了愛情，甚至相信對方是被自己的個人魅力吸引，卻沒有意識到，第三者真正想要的可能不是感情，而是金錢、資源、地位或其他利益。如果黃仁勳最終發現小三確實另有所圖，或許會重新體會家庭與婚姻的價值，明白「妻子才是最忠貞的夥伴」，以及原本與妻子建立的關係，才是真正值得信任的依靠。

輝達執行長黃仁勳8日承認與新加坡女商人黃樂發生婚外情，輝達董事會已展開獨立調查，也強調並無機密外洩，黃仁勳將繼續領導公司。媒體報導，美方情報機構認定，黃樂是中國大陸國安部招募的間諜。