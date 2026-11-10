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紐時爆輝達介入晶片走私調查！搬出美高官 探員警覺急轉司法部

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳（前）去年5月訪台出席餐敘，黃樂（後右）也現身其中。法新社
輝達執行長黃仁勳（前）去年5月訪台出席餐敘，黃樂（後右）也現身其中。法新社

紐約時報9日引述美國政府官員及知情人士爆料，輝達2025年8月曾介入美國商務部對新加坡資料中心公司Megaspeed涉嫌走私晶片至中國大陸的調查，當時調查已進行數月。輝達法務長聯繫商務部探員索取資訊，並稱已獲商務部次長凱斯勒允許，引發調查人員疑慮。為避免調查受到干擾，案件隨後迅速轉交司法部，目前正對Megaspeed進行刑事調查。

報導並指，川普重返白宮後，商務部高層要求，調查或聯繫輝達均須事先獲准。其他機關曾提議將Megaspeed列入貿易黑名單「實體清單」，商務部卻未推進，且已逾一年未新增任何企業，創18年來最長空窗期。

輝達執行長黃仁勳8日承認外遇，對象疑似Megaspeed前高層主管黃樂（Alice Huang）；美方情報機構認定，黃樂是中國大陸國安部招募的間諜，任務包括蒐集黃仁勳的資訊，並可能影響輝達，促使公司爭取向中國供應最先進晶片。黃仁勳長期主張放寬對中出口管制，對川普及商務部長盧特尼克具有影響力。

商務部2024年開始調查Megaspeed及黃樂。當時該公司將價值數十億美元的輝達先進AI設備進口至馬來西亞，並在東南亞興建資料中心，服務阿里巴巴等中國客戶。這些業務本身合法，但官員懷疑部分晶片遭非法轉運至中國。

知情人士透露，輝達法務長泰特（Tim Teter）2025年8月聯繫商務部工業暨安全局承辦探員。一名商務部官員表示，輝達要求與其中一人會面遭拒後，泰特回信稱，已獲凱斯勒（Jeff Kessler）允許與局內員工溝通。

企業代表聯繫探員未必罕見，但泰特搬出探員上司的名字，引發警覺。部分官員質疑，輝達尚未被排除為調查對象，直接向盧特尼克報告的凱斯勒，究竟與輝達談了什麼？雙方互動可能違反政府程序，影響調查公正性。

探員隨即將往來郵件轉寄凱斯勒，商務部也開會討論並通報合作執法機關。知情人士表示，為避免調查受到潛在干擾，案件迅速轉交司法部，商務部應司法部要求暫停調查。此舉令已投入數月蒐證的探員感到挫折，也可能使商務部無法及早阻止相關科技產品運往Megaspeed。

一名商務部官員則表示，凱斯勒收到轉寄郵件數小時後，已要求嚴格依規辦案，未指示探員向輝達透露資訊，也未介入會面安排。凱斯勒未回應置評。

商務部暫停調查的時間正逢美方蒐集黃樂從事間諜活動情報。川普2025年10月聽取簡報，得知雙黃關係，且黃樂被研判為間諜，但未據此採取行動。

美國司法部與商務部經常共同辦理出口管制案件，涉及犯罪及情報時，可由司法部主導。司法部可尋求刑事處罰，商務部則可施以罰款等民事處罰。

輝達執行長黃仁勳（左）去年5月訪台出席餐敘，黃樂（右）也現身其中。法新社
輝達執行長黃仁勳（左）去年5月訪台出席餐敘，黃樂（右）也現身其中。法新社

輝達執行長黃仁勳（左）與美國商務部長盧特尼克（右）7月在白宮聊天。美聯社
輝達執行長黃仁勳（左）與美國商務部長盧特尼克（右）7月在白宮聊天。美聯社

黃仁勳 輝達 黃樂

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