輝達逆勢收跌4.27% 市場關注黃仁勳相關調查

美國科技股今天走高，輝達股價逆勢收跌4.27%，報178.67美元。執行長黃仁勳坦承婚外情，輝達董事會也已就他是否遭外國情報行動鎖定展開獨立調查，市場關注黃仁勳的去留。

黃仁勳承認婚外情，董事會啟動獨立調查，事件涉及美國國安等因素影響，輝達（NVIDIA）9日在那斯達克開盤下跌超過8%，不過買盤30分鐘後湧現，終場以178.67美元作收，下跌7.97美元，跌幅4.27%。

華爾街主要市場9日全面揚升，那斯達克與費城半導體指數漲2.74%與6.85%。除了輝達外，主要晶片類股多走高，超微（AMD）大漲13.26%、英特爾（Intel）漲5.49%、博通（Broadcom）漲8.78%、台積電ADR漲3.51%。美光（Micron）漲6.25%、SK海力士（SK Hynix）ADR漲5.53%。

市場關切AI業者大幅投資但未見回報前景，部分企業出現負現金流，借貸成本走高，輝達過去一個月股價下跌約22%，跌掉一年的漲幅。

由於輝達在圖形處理器（GPU）技術獨步領先全球，矽谷與華爾街向來有「大到不能沒有黃仁勳」的說法，外界封他「晶片教父」、「AI潮流創造者」，這也是事件涉入中國間諜與情資機構調查，從矽谷到華爾街、華盛頓都引起軒然大波的因素。

Yorkville Ives & Co.資深總經理艾夫斯（Dan Ives）在財經頻道CNBC節目表示，更換黃仁勳就是講笑話。雖然遭調查與婚外情對企業與執行長都是重大議題，但不會改變業界的觀點，輝達的人工智慧晶片技術超前中國2到3年。

艾夫斯認為，黃仁勳不僅在美國，在全球都是AI技術的先驅者及領袖，投資者擔心的是他是否會繼續擔任執行長，但華爾街的想法可能是他面臨全面調查，什麼都可能發生，這是重大的不確定性。