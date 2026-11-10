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台股外資布局高度防禦 法人點出後市看一關鍵

川普：黃仁勳不知道外遇對象是共諜 FBI介入調查

黃仁勳外遇風波擴大！股東提告隱瞞出軌女共諜 輝達市值蒸發6兆元

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川普：黃仁勳不知道外遇對象是共諜 FBI介入調查

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）10月8日在白宮授予輝達執行長黃仁勳（左）美國國家科學獎章。路透
美國總統川普（右）10月8日在白宮授予輝達執行長黃仁勳（左）美國國家科學獎章。路透

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國總統川普9日證實已致電黃仁勳表達關心，並轉述黃仁勳稱完全不知情出軌對象是中國間諜。川普表示他相信黃仁勳，並透露美國聯邦調查局（FBI）正在調查相關事件。川普9日在白宮一場臨時記者會上表示，當天稍早打電話給黃仁勳「想看看他還好不好」。他轉述，黃仁勳告訴他：「我不知道她是間諜。」川普說：「我真的、真的相信他。」

黃仁勳8日承認對妻子不忠，並向家人及輝達員工道歉。輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。公司也強調並無機密外洩，調查期間黃仁勳將續任執行長。

川普8日曾表態力挺黃仁勳，被問及黃仁勳是否應留任時，表示「我想是的，當然」；且預計下周亞洲行將讓黃仁勳同行。

知情人士告訴NBC，美國情報機構已認定，據稱與黃仁勳發生婚外情的黃樂（Alice Huang）是中國間諜。

川普表示，得知此事讓他感到驚訝，「因為我一直認為他是個品格非常好的人」。他再次稱讚黃仁勳是「了不起的人」，並說「我希望不會有什麼問題」。

這也是川普連續兩天表態，希望黃仁勳繼續掌舵這家全球市值第二大的上市公司。川普說：「我認為他會安然度過。」

黃仁勳捲入桃色共諜風波引發美國國會高度關注，可望於明年1月出任眾議院議長的民主黨眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）9日要求，就輝達相關爭議提供「完整簡報」。

民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）與共和黨參議員班克斯（Jim Banks）則發表聯合聲明，呼籲國會針對AI相關企業的監督採取果斷行動。兩人表示，輝達與黃仁勳公布的消息，讓國安疑慮更加迫切，也帶出輝達必須回答的重要問題。

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