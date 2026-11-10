紐時：輝達疑介入商務部調查Megaspeed晶片輸中案

「紐約時報」今天報導，輝達法務長泰德曾向美國商務部調查晶片非法移轉中國案件的調查人員發出電郵，指次長凱斯勒同意他與調查人員接觸，違反政府程序；全案在去年底已移至司法部。事件引發輝達介入與官員影響調查工作的質疑。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天自承婚外情，支持董事會獨立調查並承諾配合。紐約時報（New YorkTime）9日引用商務部人員說法報導，總統川普（Donald Trump）提名的次長凱斯勒（JeffreyKessler），同意輝達法務長泰德（Tim Teter）與部內調查輝達晶片可能走私中國的人員接觸。

報導指出，商務部人員用數個月調查新加坡資料中心業者Megaspeed，可能涉及走私輝達晶片至中國，但調查人員2025年8月收到泰德詢問Megaspeed案件的電郵後，工作在去年底突然叫停，全案移交至司法部。

美國情報人員認為，Megaspeed公司高層中國籍黃姓女子與黃仁勳有親密關係。黃仁勳可接觸川普，事件可能涉及國安，影響美國是否同意對中國輸出晶片。

商務部調查人員為案件與業者代表溝通並非不尋常，但泰德指凱斯勒同意輝達就事件與他們聯繫，引起調查人員警覺。熟悉事件的現任與前任官員指出，凱斯勒與輝達往來違反政府程序，可能危及案件調查。

紐時指出，直接向商務部長盧特尼克（HowardLutnick）負責的凱斯勒與輝達接觸，可引發諸多問題，自己可能成為調查對象。部分官員說，凱斯勒也陷入不當影響案件的指控，損害商務部調查Megaspeed的工作。

凱斯勒未回應紐時的報導。司法部發言人回應，不評論調查中的案件。商務部發言人說，商務部已依規調查，積極執法。

輝達發言人黎卓（John Rizzo）表示，輝達諮詢政府官員是為了回答他們的提問，提供公司已知資訊，尋求官方指引，並詢問有無需要跟進。輝達致力協助政府及公司夥伴制止走私者，為關鍵市場的合法客戶服務，讓美國贏得全球勝利。

Megaspeed代表表示，公司過去對晶片轉交的指控曾進行內部調查，並多次表達與美國政府的合作意願，但提議未獲回應。

報導引用官員的說法，商務部人員當時將泰德的電郵轉寄凱斯勒。凱斯勒幾個小時後回覆，應繼續嚴格依規處理案件。官員指出，凱斯勒沒有命令人員向輝達透露訊息，也沒有干涉調查人員應該參加哪些會議或透露哪些資訊。