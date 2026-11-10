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川普：黃仁勳不知婚外情對象涉共諜 FBI查明中
美國總統川普今天表示，輝達執行長黃仁勳與一名涉嫌向中國傳遞情報的女商人有親密關係的報導曝光後，他曾與黃仁勳交談。黃仁勳告訴他，完全不知道這名女子是間諜。
「紐約時報」（The New York Times）報導，黃仁勳與一名中國女商人關係密切，美國情報官員認為，這名女子曾向北京提供情報。報導刊出後，輝達董事會已展開調查。輝達股價今天跌至7個月低點。
路透社報導，川普表示，他今天曾與黃仁勳交談，對相關指控感到「震驚」。川普還說，聯邦調查局（FBI）目前正在了解此事。
川普在白宮告訴記者：「我問他：『你知不知道她是間諜？』他說：『我完全不知道她是間諜。』我真的相信他。」
川普說：「我知道聯邦調查局正在進一步了解中。」他接著說：「我想他會沒事的。」
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