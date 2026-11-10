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高科技難防舊套路…美人計歷久不衰 成為國際情報戰利器

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導

人工智慧（AI）、超級晶片與網路戰或許正在改變現代間諜活動的樣貌，但有些秘密仍是透過傳統手段取得，也就是美色與醜聞。

法新社報導，近期科技界掀起的最新爭議，焦點落在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，以及他與一名女子的婚外情。美國政府指控這名女子為中國情報機構效力，北京方面則否認相關指控。

這起事件讓「美人計」再度成為外界關注焦點，也重新引發各界對這種古老間諜手法的興趣。這種手法利用吸引力與親密關係作為工具，竊取國家機密，並影響掌權者的決策。

誘惑與勒索

歷史上，不乏有權勢的政治人物及核心圈內部人士，都曾落入他人設下的圈套。這些人受命接近目標、博取信任，進而套取情報或掌握可用來施壓的把柄。

間諜史上最著名的蛇蠍美人之一是荷蘭舞者哈里（Mata Hari）。她在一戰期間被控為德國從事間諜活動，於1917年遭到處決。

冷戰期間也出現許多類似、情節曲折的案例。法國戰略研究所（IRSEM）研究員雷諾（ClementRenault）表示，法國駐蘇聯大使德強（MauriceDejean）1964年因婚外情事件被召回國。

雷諾指出，另一宗知名案例是，蘇聯國家安全委員會（KGB）以「在莫斯科偷拍到的同性親密照片」，勒索英國大使館職員瓦薩爾（John Vassal）。

1980年代，揭露以色列秘密核計畫細節的吹哨者范努努（Mordechai Vanunu），被一名代號「辛蒂」（Cindy）的女子設局，引誘他落入綁架者手中。

有些美人計甚至持續數年之久。1960年代，秘密為中國情報部門工作的京劇演員時佩璞，與法國外交官布希科（Bernard Boursicot）展開長達20年的婚外情，布希科因此向中方提供敏感情報。

美人計手法五花八門

美人計的型態五花八門。有些誘惑者是受過專業訓練的人員，例如東德著名的「羅密歐間諜」，他們的任務是討好寂寞的西德女性，進而獲取關鍵情報。

美國中央情報局（CIA）後來的研究指出：「二戰後適婚男性短缺，使得渴望異性陪伴的西德單身女性，經常成為東德男性間諜的目標。」

然而，並非每起美人計都像好萊塢電影情節那般戲劇化。

情報機構也會利用性工作者、企業高層，以及原本就活躍於目標人物社交圈且人脈廣闊的各界人士。這也正是輝達相關指控引人關注之處。

研究員雷諾指出，涉入這起婚外情的女子黃樂，「曾於專營AI運算基礎設施、且與輝達有商業往來的新加坡企業Megaspeed身居要職」。

雷諾說：「據稱，她受中國國家安全部招募，成為情報人員，擁有接近黃仁勳的絕佳管道。」

美好得令人難以置信

究竟是誰在施展美人計？雷諾表示，簡單來說，幾乎所有國家都可能這麼做。

他說：「所有情報機構都有可能採取『掌握把柄』等行動及類似手段。」

但並非所有國家都具備同等能力執行這類行動。雷諾指出：「這類任務要求情報人員投入極高程度的個人心力，甚至必須付出身體上的代價。」

因此，他認為威權政府「能對公民施加更大壓力，或受到強烈意識形態驅使」，可能更有條件要求情報人員做出這類犧牲。

反情報機構經常提醒官員，間諜活動鮮少像電影情節那樣，從陰暗巷弄中的秘密交易開始。

法國國內情報機構曾發布一支YouTube影片，標題為：「遭外國情報機構設局？現在尋求協助永遠不嫌晚。」

英國當局則提供更簡單的建議。如果有人對你的興趣異常強烈，或「好到太不真實」，「就應該提高警覺」。

黃仁勳 輝達 黃樂

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