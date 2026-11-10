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黃仁勳緋聞影響…AI需求仍在 業界關注陸方反應

聯合報／ 本報記者／綜合報導
黃仁勳今年1月在美國消費性電子展（CES）記者會表示，中國對輝達AI晶片需求非常高，H200供應鏈已全面啟動。 中央社
黃仁勳今年1月在美國消費性電子展（CES）記者會表示，中國對輝達AI晶片需求非常高，H200供應鏈已全面啟動。 中央社

輝達執行長黃仁勳婚外情事件，朝野立法院黨團呼籲政府應密切關注是否有國安風險。業界指出，由於這起風波與H200出貨至中國空殼公司等兩大事件相當接近，因此後續中國是否有可能全面暫緩輝達ＡＩ平台拉貨，將成為ＡＩ硬體供應鏈關注焦點。

由於台灣硬體供應鏈幾乎都與輝達ＡＩ伺服器有密切合作關係，產業界私下透露兩起事件未對出貨表現有造成任何影響。根據彭博彙整資料，輝達占京元電子營收比重達百分之卅六，緯創為百分之廿一，台積電百分之十九。其他台灣供應商還包括日月光投控、景碩、和碩與鴻海；聯發科、世芯-KY和南亞科也被列為值得關注的股票。

不過，昨天相關個股的表現並未受到影響，其中台積電、鴻海、廣達、緯創等收盤股價都大漲超過百分之四，呈現強勢破底回升趨勢，鴻海更以大漲逾百分之六作收。零組件供應商說，從各家近期營收狀況與法說會展望來看，ＡＩ需求依然不錯，並未有特殊事件影響產業發展，因此對ＡＩ產業仍具信心。

民進黨台北市長候選人沈伯洋說，這是中國的經典手法。國民黨立委賴士葆說，黃仁勳緋聞牽涉國安問題，仍待美國進一步釐清情況。

民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥說，如果只是個人道德，對股市可能短期震盪，若牽涉技術洩密、出口管制，甚至高階經營團隊異動，就可能是全球ＡＩ產業重大風險。

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