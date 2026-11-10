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CEO捲入婚外情 下場大不同

聯合報／ 編譯季晶晶葉亭均／綜合報導
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。 聯合報系資料照
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。 聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位？分析師警告，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持，他將在調查期間繼續領導公司。MarketWatch引述聯博資產管理公司分析師羅斯根指出，輝達依賴黃仁勳，如果他無法繼續領導，還不清楚誰能接手。

在美國企業史上，不乏大公司執行長緋聞纏身痛失職位例子，也有人順利脫身。然而，黃仁勳事件可能涉及國安，更加複雜。

英特爾前執行長科再奇就是因婚外情在二○一八年辭職；隔年，時任麥當勞執行長伊斯特布魯克遭董事會解職，原因是與員工發生親密關係，違反公司政策。

另外，二○○五年，波音公司執行長史東賽佛被揭發與一名女性高管有婚外情，遭董事會強制要求辭職。百思買前執行長唐恩二○一二年四月因與廿九歲女下屬發生婚外情而辭職，當時他五十二歲。惠普前執行長賀德曾和女下屬交往，並且在二○一○年被控性騷，他最終辭去執行長職務。

不過，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克和亞馬遜創辦人貝佐斯都不受緋聞影響，關鍵在兩人對公司有絕對的股權掌控力與極高的「創辦人溢價」，同時兩人私生活並未觸犯利益輸送或內部職權壓迫紅線。

Gizmodo報導，Yorkville Ives董事總經理艾夫斯表示，黃仁勳確實有丟掉執行長職位的風險。由於他對輝達全球策略至關重要，遭撤換的可能性將增加股價風險。

法新社報導，黃仁勳短期內預料能保住職位，但董事會調查結果可能改變局面；事件將引發多項國會調查，並導致華府加強檢視輝達晶片出口大陸。

黃仁勳 輝達 黃樂 CEO 國安 出軌 婚外情 馬斯克 貝佐斯

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