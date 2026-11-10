黃仁勳出軌…AI晶片暫停出口大陸 聲浪起

美媒商業內幕報導，輝達執行長黃仁勳婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。避險基金大亨艾克曼呼籲外界支持黃仁勳及其家人，另有學者與國會議員要求收緊晶片出口管制，甚至暫停向中國大陸運送先進ＡＩ晶片。睿聯環球顧問公司分析師伍爾說，事件發生時機「非常糟糕」，為投資人增添風險考量。

黃仁勳八日在致員工信中坦承出軌，紐約時報指黃仁勳外遇對象是新加坡資料中心公司Megaspeed前高層黃樂，她受到大陸國家安全部吸收，以黃仁勳為目標蒐集情報，也可能試圖促使美國放寬輝達先進晶片銷往大陸限制。

潘興廣場資本管理公司執行長艾克曼八日在社群平台Ｘ發文，呼籲外界抱持同理心，「黃仁勳也是人，即使是了不起的人，也會犯錯。」

美國外交關係協會資深研究員麥蓋爾指出，美國商務部對這起事件涉及的國安威脅也負有責任，商務部實施的政策讓陸方得以輕易取得輝達最先進的晶片，「商務部高層明知黃仁勳與中國間諜有性關係，也知道Megaspeed是中國的掩護公司，卻仍積極反對任何收緊輝達晶片出口管制的政策。為什麼？」他呼籲輝達更認真看待國安問題，商務部也應收緊出口管制。

德州聯邦眾議員麥考爾主張，美國應立即暫停向大陸運送先進ＡＩ晶片，直到徹底查清這起事件，並確保國家安全未遭破壞，這是中共慣用的典型手法，也再次說明為何中共永遠不值得信任。

美國政府在今年一月，放行輝達旗下的ＡＩ晶片H200輸往大陸，騰訊、字節跳動、阿里巴巴等陸企已下單採購，但北京為保護國內本土ＡＩ晶片產業，並未大規模放行。路透六日報導，目前僅約一萬顆H200晶片完成交貨，約有六十萬顆H200滯留香港。