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黃仁勳出軌…AI晶片暫停出口大陸 聲浪起

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
黃仁勳去年9月出席北京鏈博會。美國國內目前已有應立即暫停向大陸運送先進AI晶片的聲浪。 美聯社
黃仁勳去年9月出席北京鏈博會。美國國內目前已有應立即暫停向大陸運送先進AI晶片的聲浪。 美聯社

美媒商業內幕報導，輝達執行長黃仁勳婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。避險基金大亨艾克曼呼籲外界支持黃仁勳及其家人，另有學者與國會議員要求收緊晶片出口管制，甚至暫停向中國大陸運送先進ＡＩ晶片。睿聯環球顧問公司分析師伍爾說，事件發生時機「非常糟糕」，為投資人增添風險考量。

黃仁勳八日在致員工信中坦承出軌，紐約時報指黃仁勳外遇對象是新加坡資料中心公司Megaspeed前高層黃樂，她受到大陸國家安全部吸收，以黃仁勳為目標蒐集情報，也可能試圖促使美國放寬輝達先進晶片銷往大陸限制。

潘興廣場資本管理公司執行長艾克曼八日在社群平台Ｘ發文，呼籲外界抱持同理心，「黃仁勳也是人，即使是了不起的人，也會犯錯。」

美國外交關係協會資深研究員麥蓋爾指出，美國商務部對這起事件涉及的國安威脅也負有責任，商務部實施的政策讓陸方得以輕易取得輝達最先進的晶片，「商務部高層明知黃仁勳與中國間諜有性關係，也知道Megaspeed是中國的掩護公司，卻仍積極反對任何收緊輝達晶片出口管制的政策。為什麼？」他呼籲輝達更認真看待國安問題，商務部也應收緊出口管制。

德州聯邦眾議員麥考爾主張，美國應立即暫停向大陸運送先進ＡＩ晶片，直到徹底查清這起事件，並確保國家安全未遭破壞，這是中共慣用的典型手法，也再次說明為何中共永遠不值得信任。

美國政府在今年一月，放行輝達旗下的ＡＩ晶片H200輸往大陸，騰訊、字節跳動、阿里巴巴等陸企已下單採購，但北京為保護國內本土ＡＩ晶片產業，並未大規模放行。路透六日報導，目前僅約一萬顆H200晶片完成交貨，約有六十萬顆H200滯留香港。

黃仁勳 輝達 黃樂 晶片 AI 出口 國安 大陸 婚外情 出軌

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輝達執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位？分析師警告，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持，他將在調查期間繼續領導公司。MarketWatch引述聯博資產管理公司分析師羅斯根指出，輝達依賴黃仁勳，如果他無法繼續領導，還不清楚誰能接手。

輝達執行長黃仁勳緋聞案四情境推演 最慘可能面臨刑事調查？

輝達執行長黃仁勳坦承與一名遭指為中國間諜的女子有婚外情後，輝達董事會已啟動調查，儘管董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達商業機密已遭洩漏，對黃仁勳及其團隊仍有信心，且黃仁勳將繼續擔任執行長，但這起事件接下來仍可能出現幾種發展：

黃仁勳出軌…AI晶片暫停出口大陸 聲浪起

美媒商業內幕報導，輝達執行長黃仁勳婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。避險基金大亨艾克曼呼籲外界支持黃仁勳及其家人，另有學者與國會議員要求收緊晶片出口管制，甚至暫停向中國大陸運送先進ＡＩ晶片。睿聯環球顧問公司分析師伍爾說，事件發生時機「非常糟糕」，為投資人增添風險考量。

黃仁勳「坦承婚外情」 人設崩壞 誠信受檢驗

一年多來，輝達一直淡化執行長黃仁勳與新加坡雲端業者Megaspeed及其前主管黃樂的往來，隨著黃仁勳表態與黃樂的關係從「完全正常」到「坦承婚外情」，也讓這位在AI產業呼風喚雨的「AI教父」誠信受到嚴重檢驗。

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