聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳出軌扯上共諜 陸方斥捕風捉影、汙衊抹黑

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
輝達執行長黃仁勳婚外情是否涉及共諜爭議，引發高度關注。 聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳婚外情是否涉及共諜爭議，引發高度關注。 聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳外遇對象黃樂被指疑似為共諜引發高度關注，中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨駁斥相關說法，指所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影、汙衊抹黑。大陸官媒環球時報則質疑，在當前中美關係出現緩和之際，「中國間諜」風聲驟起，背後是否有人在攪動對立？

法新社昨在大陸外交部記者會上提問，「黃仁勳承認與一名女子存在婚外情，輝達已對黃仁勳啟動調查。此前美國官員稱該女子為中國情報機構工作，這起事件是否會影響下周中美元首在深圳的會晤？」郭嘉昆說，「我們此前已就此作出回應，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

有外媒記者追問，「這是否意味著中國外交部否認該女子為中國情報機構工作的報導？」郭嘉昆僅重申，「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

大陸外交部十月卅日就曾回應相關指控。當時法新社記者引述紐約時報報導，稱一位中國女性高管與黃仁勳關係密切，美國情報機構表示該女士是中方情報人員，中方是否了解這情況？郭嘉昆當時回應，「有關報導捕風捉影，純屬對中國的汙衊抹黑」。

大陸官媒環球時報昨刊登題為「黃仁勳出軌，還能扯上中國？」評論，質疑僅僅是幾張有東方面孔的照片、輝達此前推動放寬對陸貿易限制的行動，再加入所謂「知情人士」的話和媒體的「懷疑」，就足以將事情添油加醋為「中國女間諜滲透美國晶片公司」，批評向來自詡「客觀」的美媒正是這樣生產故事的。

文章並指，當下中美出現來之不易的緩和，雙方都有管控分歧、穩定雙邊關係的訴求，為何偏偏這時「中國間諜」風聲驟起，質疑背後有人在推動議程、攪動對立。該文並警告，如果任由「有罪推定」邏輯蔓延，正常科技經貿往來將持續不斷被輿論暗箭消耗，對中美和全球產業鏈都會形成拖累。

環時前總編胡錫進發文稱，這不是普通緋聞，這是政治，是民主黨和美國建制派搞黃仁勳、並進而搞川普的一種方式。他還稱，自己是情報學出身，據他所知，中國情報界從不專門使用美人計，「我們防美人計，但從不要求女情報人員通過『上床』實現任務目標」。

黃仁勳 輝達 黃樂 共諜 間諜 大陸 胡錫進 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳婚外情扯上共諜 陸官媒批美媒炒作質疑有人攪動對立

黃仁勳出軌共諜？胡錫進：中國情報界從不用美人計

黃仁勳爆婚外情！外媒北京街頭採訪 受訪者第一反應曝光

黃仁勳捲女間諜風波 長女突取消赴韓

相關新聞

輝達執行長黃仁勳驚爆婚外情 牽動晶片鏈 恐動搖AI投資熱潮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在致公司員工的信函中，坦承與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂（Alice Huang）有婚外情。輝達董事會8日宣布，已對此事展開獨立調查。消息衝擊輝達股價早盤下跌5%。

黃仁勳緋聞影響…AI需求仍在 業界關注陸方反應

輝達執行長黃仁勳婚外情事件，朝野立法院黨團呼籲政府應密切關注是否有國安風險。業界指出，由於這起風波與H200出貨至中國空殼公司等兩大事件相當接近，因此後續中國是否有可能全面暫緩輝達ＡＩ平台拉貨，將成為ＡＩ硬體供應鏈關注焦點。

CEO捲入婚外情 下場大不同

輝達執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位？分析師警告，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持，他將在調查期間繼續領導公司。MarketWatch引述聯博資產管理公司分析師羅斯根指出，輝達依賴黃仁勳，如果他無法繼續領導，還不清楚誰能接手。

輝達執行長黃仁勳緋聞案四情境推演 最慘可能面臨刑事調查？

輝達執行長黃仁勳坦承與一名遭指為中國間諜的女子有婚外情後，輝達董事會已啟動調查，儘管董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達商業機密已遭洩漏，對黃仁勳及其團隊仍有信心，且黃仁勳將繼續擔任執行長，但這起事件接下來仍可能出現幾種發展：

黃仁勳出軌…AI晶片暫停出口大陸 聲浪起

美媒商業內幕報導，輝達執行長黃仁勳婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。避險基金大亨艾克曼呼籲外界支持黃仁勳及其家人，另有學者與國會議員要求收緊晶片出口管制，甚至暫停向中國大陸運送先進ＡＩ晶片。睿聯環球顧問公司分析師伍爾說，事件發生時機「非常糟糕」，為投資人增添風險考量。

黃仁勳「坦承婚外情」 人設崩壞 誠信受檢驗

一年多來，輝達一直淡化執行長黃仁勳與新加坡雲端業者Megaspeed及其前主管黃樂的往來，隨著黃仁勳表態與黃樂的關係從「完全正常」到「坦承婚外情」，也讓這位在AI產業呼風喚雨的「AI教父」誠信受到嚴重檢驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。