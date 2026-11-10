黃仁勳出軌扯上共諜 陸方斥捕風捉影、汙衊抹黑

輝達執行長黃仁勳外遇對象黃樂被指疑似為共諜引發高度關注，中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨駁斥相關說法，指所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影、汙衊抹黑。大陸官媒環球時報則質疑，在當前中美關係出現緩和之際，「中國間諜」風聲驟起，背後是否有人在攪動對立？

法新社昨在大陸外交部記者會上提問，「黃仁勳承認與一名女子存在婚外情，輝達已對黃仁勳啟動調查。此前美國官員稱該女子為中國情報機構工作，這起事件是否會影響下周中美元首在深圳的會晤？」郭嘉昆說，「我們此前已就此作出回應，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

有外媒記者追問，「這是否意味著中國外交部否認該女子為中國情報機構工作的報導？」郭嘉昆僅重申，「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

大陸外交部十月卅日就曾回應相關指控。當時法新社記者引述紐約時報報導，稱一位中國女性高管與黃仁勳關係密切，美國情報機構表示該女士是中方情報人員，中方是否了解這情況？郭嘉昆當時回應，「有關報導捕風捉影，純屬對中國的汙衊抹黑」。

大陸官媒環球時報昨刊登題為「黃仁勳出軌，還能扯上中國？」評論，質疑僅僅是幾張有東方面孔的照片、輝達此前推動放寬對陸貿易限制的行動，再加入所謂「知情人士」的話和媒體的「懷疑」，就足以將事情添油加醋為「中國女間諜滲透美國晶片公司」，批評向來自詡「客觀」的美媒正是這樣生產故事的。

文章並指，當下中美出現來之不易的緩和，雙方都有管控分歧、穩定雙邊關係的訴求，為何偏偏這時「中國間諜」風聲驟起，質疑背後有人在推動議程、攪動對立。該文並警告，如果任由「有罪推定」邏輯蔓延，正常科技經貿往來將持續不斷被輿論暗箭消耗，對中美和全球產業鏈都會形成拖累。

環時前總編胡錫進發文稱，這不是普通緋聞，這是政治，是民主黨和美國建制派搞黃仁勳、並進而搞川普的一種方式。他還稱，自己是情報學出身，據他所知，中國情報界從不專門使用美人計，「我們防美人計，但從不要求女情報人員通過『上床』實現任務目標」。