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黃仁勳外遇掀國安疑雲 川普：某AI公司執行長遭警告準備坐牢

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普透露，他的政府曾因一家大型人工智慧（AI）公司執行長涉嫌AI相關不當行為，威脅要將這名主管關進監獄，但川普拒絕透露這名主管及其所屬公司的名稱。

印度「新德里電視台」（NDTV）報導，川普接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60Minutes）記者度查特（Ross Douthat）訪問時表示，美國司法部接獲一份通報，據稱有人「利用AI從事不當行為」。

此外，川普也指出：「我們打電話給他們，非常強硬地告訴他們：『準備坐牢吧。請在睡前親吻你的妻子。』」

川普還回憶說，他曾告訴這名人士回家陪伴家人，因為對方可能隔天早上就會入獄。這名主管在接獲警告後「完全改變了一切」。

當度查特詢問這名人士是否領導一家大型AI公司時，川普回答說「是其中一家大型公司，是的」，但未透露這名人士涉嫌的行為、相關調查或是否有任何後續執法行動。

川普發表上述言論之際，輝達（Nvidia）董事會正針對執行長黃仁勳可能與外國情報機關有所關聯的指控展開獨立調查。

黃仁勳已承認有婚外情。輝達表示，沒有理由相信公司機密或美國國家安全受到危害。川普則稱讚黃仁勳是個正直的人。

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台北歡聚黃仁勳受訪 黃樂就站在身後

輝達執行長黃仁勳八日在致員工信中坦承發生婚外情，但未透露外遇對象，紐時報導，他已向董事會承認與黃樂有親密關係。黃樂是中國大陸公民，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管。

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輝達執行長黃仁勳八日承認與黃樂有婚外情，紐約時報報導，國務卿魯比歐今年五月前督導起草一份機密備忘錄，詳述黃樂受大陸國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。彭博報導，輝達曾詢問美國政府是否須中止往來，得到的答案是「不需要」。

記者拍下關鍵畫面

輝達執行長黃仁勳與黃樂去年在台北市餐廳內互動成為關注焦點，記者當天在餐廳外守候，看到黃仁勳與黃樂間不尋常的互動畫面，迅速按下快門連續拍攝數張畫面，紐約時報、路透等外媒最近陸續向聯合報洽詢。

輝達家族色彩 兒女女婿任要職

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳兒女都在輝達任職，女兒黃敏珊新婚，女婿也已升任副總裁。黃仁勳近日還透露，生活與財務全由妻子打理。如今風波延燒，黃家與公司緊密交織的關係受到關注。

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