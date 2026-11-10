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輝達家族色彩 兒女女婿任要職

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
輝達執行長黃仁勳今年五月在台北宴請供應鏈負責人，兒子黃勝斌（圖）中場出來發放點心與飲料給場外民眾與媒體。記者潘俊宏／攝影
輝達執行長黃仁勳今年五月在台北宴請供應鏈負責人，兒子黃勝斌（圖）中場出來發放點心與飲料給場外民眾與媒體。記者潘俊宏／攝影

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳兒女都在輝達任職，女兒黃敏珊新婚，女婿也已升任副總裁。黃仁勳近日還透露，生活與財務全由妻子打理。如今風波延燒，黃家與公司緊密交織的關係受到關注。

黃仁勳與妻子洛莉（Lori Huang）在俄勒岡州立大學相識，當時他十七歲、她十九歲。他曾分享，以協助課業換得每周日約會機會，也承諾卅歲前成為執行長。

洛莉一九八○年代初期曾任惠普晶片設計師，近年來經常陪同丈夫出席活動，並主持夫妻共同創立的「黃仁勳與洛莉基金會」，基金會截至二○二四年底申報資產約九十二億美元，規模接近美國知名麥克阿瑟基金會同期九十三億美元捐贈基金。

知情人士表示，黃仁勳近日向高階主管提到，結婚後從簽署文件到管理財務，所有事情都由妻子替他處理，還開玩笑說自己連住址都不知道，也不會親自繳帳單。

輝達市值已逾四兆美元，黃仁勳仍親自掌管大量業務，沒有明確的副手或接班人，同時逐漸將重要職責交給家族下一代，讓公司在矽谷帶有相當罕見的家族企業色彩。

黃仁勳的兒女都不是循著傳統的路徑進入輝達。女兒黃敏珊（Madison Huang）曾就讀美國廚藝學院及藍帶廚藝學院，待過精品集團，如今投入Omniverse軟體業務，該業務被視為輝達拓展硬體以外市場的關鍵。她經常隨父出差，是內部暱稱「The Band」的小群主管成員，協助處理演講簡報。

現年卅六歲的兒子黃勝斌（Spencer Huang）曾在台北經營酒吧，二○二二年七月加入輝達，從雲端模擬產品經理做起。

員工形容，相較於作風積極強勢的妹妹，黃勝斌更溫和寡言。根據公司申報資料，黃勝斌二○二六會計年度總薪酬為一三○萬美元，黃敏珊則為一二○萬美元。

黃仁勳的女婿卡普雷茲（Nico Caprez）二○二四年加入輝達，今年一月升任副總裁，負責新興雲端運算業者關係及向客戶提供財務擔保的策略。

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輝達執行長黃仁勳今年五月在台北宴請供應鏈負責人，兒子黃勝斌中場出來發放點心與飲料給場外民眾與媒體。另一場餐敘，女兒黃敏珊（圖右）也陪同。記者曾原信／攝影
輝達執行長黃仁勳今年五月在台北宴請供應鏈負責人，兒子黃勝斌中場出來發放點心與飲料給場外民眾與媒體。另一場餐敘，女兒黃敏珊（圖右）也陪同。記者曾原信／攝影

黃仁勳 輝達 黃樂

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若涉洩密 黃仁勳恐去職、受刑事調查

輝達執行長黃仁勳坦承與疑似中國大陸女間諜黃樂發生婚外情，輝達強調目前沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭到洩露，黃仁勳將繼續擔任執行長。不過，黃仁勳面臨公司、國會、司法部等調查，若被查出涉及洩密或不利國安，恐面臨嚴厲處罰。

台北歡聚黃仁勳受訪 黃樂就站在身後

輝達執行長黃仁勳八日在致員工信中坦承發生婚外情，但未透露外遇對象，紐時報導，他已向董事會承認與黃樂有親密關係。黃樂是中國大陸公民，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管。

女間諜疑雲…黃仁勳承認婚外情 輝達董事會調查

輝達執行長黃仁勳八日承認與新加坡女商人黃樂發生婚外情，輝達董事會已展開獨立調查，也強調並無機密外洩，黃仁勳將繼續領導公司。媒體 報導，美方情報機構認定，黃樂是中國大陸國安部招募的間諜。

美方一年多前盯上黃樂

輝達執行長黃仁勳八日承認與黃樂有婚外情，紐約時報報導，國務卿魯比歐今年五月前督導起草一份機密備忘錄，詳述黃樂受大陸國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。彭博報導，輝達曾詢問美國政府是否須中止往來，得到的答案是「不需要」。

記者拍下關鍵畫面

輝達執行長黃仁勳與黃樂去年在台北市餐廳內互動成為關注焦點，記者當天在餐廳外守候，看到黃仁勳與黃樂間不尋常的互動畫面，迅速按下快門連續拍攝數張畫面，紐約時報、路透等外媒最近陸續向聯合報洽詢。

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