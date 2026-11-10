美方一年多前盯上黃樂

輝達執行長黃仁勳八日承認與黃樂有婚外情，紐約時報報導，國務卿魯比歐今年五月前督導起草一份機密備忘錄，詳述黃樂受大陸國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。彭博報導，輝達曾詢問美國政府是否須中止往來，得到的答案是「不需要」。

美方因調查Megaspeed是否將受管制晶片轉送大陸，一年多前開始監控黃樂，發現她直接向北京傳遞情報，並與黃仁勳聯繫。看過情報的官員確信兩人是戀愛關係；黃仁勳上月接受彭博專訪，稱雙方互動「都與Megaspeed有關，一切完全正常，沒有異常之處」。

黃仁勳當時也表示，美國政府未曾告知他對黃樂的懷疑。

川普約一年前已聽取簡報，得知美國情報體系正對黃樂進行電子監控。今年春天，魯比歐督導起草一份高度機密備忘錄，詳述黃樂被大陸國家安全部吸收、以黃仁勳為目標。這份備忘錄在川普今年五月訪北京前不久，已分送相關安全高層官員。

魯比歐八日晚間被記者問及黃仁勳坦承婚外情一事時，拒絕置評。

Megaspeed是一家由中國大陸遊戲企業分拆成立的公司，主要出租運算資源，供客戶執行ＡＩ工作，黃樂曾協助創辦。彭博去年十二月報導，美國政府正調查該公司股權結構，及是否將輝達晶片轉運至大陸，調查人員尤其關注黃樂及她在公司的角色。若涉及走私，將嚴重違反美國出口管制。

輝達當時表示內部審查未發現轉運證據，也確認Megaspeed所有權與營運都位於大陸境外，沒有大陸股東。輝達當時說，Megaspeed只提供「出口管制規定允許的雲端服務」。

過去三年，輝達憑藉ＡＩ熱潮躍升全球市值最高企業之一，成為推動美國資料中心投資熱潮重要引擎。黃仁勳也與川普建立盟友關係，獲邀搭乘空軍一號，出席活動時總有大批人潮索取簽名。紐時形容，這段婚外情是黃仁勳罕見的失足。