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美方一年多前盯上黃樂

聯合報／ 編譯盧思綸羅方妤／綜合報導

輝達執行長黃仁勳八日承認與黃樂有婚外情，紐約時報報導，國務卿魯比歐今年五月前督導起草一份機密備忘錄，詳述黃樂受大陸國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。彭博報導，輝達曾詢問美國政府是否須中止往來，得到的答案是「不需要」。

美方因調查Megaspeed是否將受管制晶片轉送大陸，一年多前開始監控黃樂，發現她直接向北京傳遞情報，並與黃仁勳聯繫。看過情報的官員確信兩人是戀愛關係；黃仁勳上月接受彭博專訪，稱雙方互動「都與Megaspeed有關，一切完全正常，沒有異常之處」。

黃仁勳當時也表示，美國政府未曾告知他對黃樂的懷疑。

川普約一年前已聽取簡報，得知美國情報體系正對黃樂進行電子監控。今年春天，魯比歐督導起草一份高度機密備忘錄，詳述黃樂被大陸國家安全部吸收、以黃仁勳為目標。這份備忘錄在川普今年五月訪北京前不久，已分送相關安全高層官員。

魯比歐八日晚間被記者問及黃仁勳坦承婚外情一事時，拒絕置評。

Megaspeed是一家由中國大陸遊戲企業分拆成立的公司，主要出租運算資源，供客戶執行ＡＩ工作，黃樂曾協助創辦。彭博去年十二月報導，美國政府正調查該公司股權結構，及是否將輝達晶片轉運至大陸，調查人員尤其關注黃樂及她在公司的角色。若涉及走私，將嚴重違反美國出口管制。

輝達當時表示內部審查未發現轉運證據，也確認Megaspeed所有權與營運都位於大陸境外，沒有大陸股東。輝達當時說，Megaspeed只提供「出口管制規定允許的雲端服務」。

過去三年，輝達憑藉ＡＩ熱潮躍升全球市值最高企業之一，成為推動美國資料中心投資熱潮重要引擎。黃仁勳也與川普建立盟友關係，獲邀搭乘空軍一號，出席活動時總有大批人潮索取簽名。紐時形容，這段婚外情是黃仁勳罕見的失足。

黃仁勳 輝達 黃樂

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輝達執行長黃仁勳坦承與疑似中國大陸女間諜黃樂發生婚外情，輝達強調目前沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭到洩露，黃仁勳將繼續擔任執行長。不過，黃仁勳面臨公司、國會、司法部等調查，若被查出涉及洩密或不利國安，恐面臨嚴厲處罰。

台北歡聚黃仁勳受訪 黃樂就站在身後

輝達執行長黃仁勳八日在致員工信中坦承發生婚外情，但未透露外遇對象，紐時報導，他已向董事會承認與黃樂有親密關係。黃樂是中國大陸公民，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管。

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輝達執行長黃仁勳八日承認與新加坡女商人黃樂發生婚外情，輝達董事會已展開獨立調查，也強調並無機密外洩，黃仁勳將繼續領導公司。媒體 報導，美方情報機構認定，黃樂是中國大陸國安部招募的間諜。

美方一年多前盯上黃樂

輝達執行長黃仁勳八日承認與黃樂有婚外情，紐約時報報導，國務卿魯比歐今年五月前督導起草一份機密備忘錄，詳述黃樂受大陸國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。彭博報導，輝達曾詢問美國政府是否須中止往來，得到的答案是「不需要」。

記者拍下關鍵畫面

輝達執行長黃仁勳與黃樂去年在台北市餐廳內互動成為關注焦點，記者當天在餐廳外守候，看到黃仁勳與黃樂間不尋常的互動畫面，迅速按下快門連續拍攝數張畫面，紐約時報、路透等外媒最近陸續向聯合報洽詢。

輝達家族色彩 兒女女婿任要職

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳兒女都在輝達任職，女兒黃敏珊新婚，女婿也已升任副總裁。黃仁勳近日還透露，生活與財務全由妻子打理。如今風波延燒，黃家與公司緊密交織的關係受到關注。

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