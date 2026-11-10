輝達執行長黃仁勳驚爆婚外情 牽動晶片鏈 恐動搖AI投資熱潮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在致公司員工的信函中，坦承與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂（Alice Huang）有婚外情。輝達董事會8日宣布，已對此事展開獨立調查。消息衝擊輝達股價早盤下跌5%。

黃仁勳在信中表示：「我欠我的家人，以及你們所有人一個道歉。」「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。對於我的所作所為，我沒有任何藉口。」

輝達董事會表示，將成立獨立委員會，並在外部法律顧問協助下調查此事。董事會表示，目前沒有理由相信國家安全或公司機密已遭危害，對黃仁勳的領導能力表達信心，黃仁勳將繼續擔任執行長。

美國總統川普則稱黃仁勳「是個好人」，被問到即將出訪亞洲參與東協與APEC活動時，是否計劃帶他同行，川普說，還不確定，但願意帶他一起去。川普說：「我沒聽說他做錯了什麼。」

紐時報導，黃樂接近黃仁勳是為了蒐集情報，並可能設法推動美國放寬現有限制，允許輝達先進晶片銷往大陸。報導也指出，美國國務卿魯比歐今春督導起草機密備忘錄，曾提醒政府高層，黃仁勳和被認定遭中國國安部吸收的黃樂關係密切。

彭博資訊專欄作家評論，投資人會擔憂黃仁勳後續的風險，及輝達能否繼續繁榮發展。若黃仁勳對於目前支撐全球市場繁榮的整體敘事至關重要，受衝擊的恐怕不只是公司股價，更可能動搖支撐AI投資熱潮的信心。

根據彭博彙整資料，輝達占京元電子（2449）營收比重達36%，緯創（3231）為21%，台積電（2330）為19%。其他台灣供應商還包括日月光投控（3711）、景碩（3189）、和碩（4938）與鴻海（2317）；聯發科（2454）、世芯-KY（3661）和南亞科（2408）也被列為值得關注的股票。