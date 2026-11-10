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輝達執行長黃仁勳驚爆婚外情 牽動晶片鏈 恐動搖AI投資熱潮

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達執行長黃仁勳（右）坦承與涉嫌為大陸從事間諜活動的女子黃樂(後)有婚外情。記者許君吉／攝影
輝達執行長黃仁勳（右）坦承與涉嫌為大陸從事間諜活動的女子黃樂(後)有婚外情。記者許君吉／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在致公司員工的信函中，坦承與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂（Alice Huang）有婚外情。輝達董事會8日宣布，已對此事展開獨立調查。消息衝擊輝達股價早盤下跌5%。

黃仁勳在信中表示：「我欠我的家人，以及你們所有人一個道歉。」「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。對於我的所作所為，我沒有任何藉口。」

輝達董事會表示，將成立獨立委員會，並在外部法律顧問協助下調查此事。董事會表示，目前沒有理由相信國家安全或公司機密已遭危害，對黃仁勳的領導能力表達信心，黃仁勳將繼續擔任執行長。

美國總統川普則稱黃仁勳「是個好人」，被問到即將出訪亞洲參與東協與APEC活動時，是否計劃帶他同行，川普說，還不確定，但願意帶他一起去。川普說：「我沒聽說他做錯了什麼。」

紐時報導，黃樂接近黃仁勳是為了蒐集情報，並可能設法推動美國放寬現有限制，允許輝達先進晶片銷往大陸。報導也指出，美國國務卿魯比歐今春督導起草機密備忘錄，曾提醒政府高層，黃仁勳和被認定遭中國國安部吸收的黃樂關係密切。

彭博資訊專欄作家評論，投資人會擔憂黃仁勳後續的風險，及輝達能否繼續繁榮發展。若黃仁勳對於目前支撐全球市場繁榮的整體敘事至關重要，受衝擊的恐怕不只是公司股價，更可能動搖支撐AI投資熱潮的信心。

根據彭博彙整資料，輝達占京元電子（2449）營收比重達36%，緯創（3231）為21%，台積電（2330）為19%。其他台灣供應商還包括日月光投控（3711）、景碩（3189）、和碩（4938）與鴻海（2317）；聯發科（2454）、世芯-KY（3661）和南亞科（2408）也被列為值得關注的股票。

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輝達執行長黃仁勳婚外情事件，朝野立法院黨團呼籲政府應密切關注是否有國安風險。業界指出，由於這起風波與H200出貨至中國空殼公司等兩大事件相當接近，因此後續中國是否有可能全面暫緩輝達ＡＩ平台拉貨，將成為ＡＩ硬體供應鏈關注焦點。

CEO捲入婚外情 下場大不同

輝達執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位？分析師警告，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持，他將在調查期間繼續領導公司。MarketWatch引述聯博資產管理公司分析師羅斯根指出，輝達依賴黃仁勳，如果他無法繼續領導，還不清楚誰能接手。

輝達執行長黃仁勳緋聞案四情境推演 最慘可能面臨刑事調查？

輝達執行長黃仁勳坦承與一名遭指為中國間諜的女子有婚外情後，輝達董事會已啟動調查，儘管董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達商業機密已遭洩漏，對黃仁勳及其團隊仍有信心，且黃仁勳將繼續擔任執行長，但這起事件接下來仍可能出現幾種發展：

黃仁勳出軌…AI晶片暫停出口大陸 聲浪起

美媒商業內幕報導，輝達執行長黃仁勳婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。避險基金大亨艾克曼呼籲外界支持黃仁勳及其家人，另有學者與國會議員要求收緊晶片出口管制，甚至暫停向中國大陸運送先進ＡＩ晶片。睿聯環球顧問公司分析師伍爾說，事件發生時機「非常糟糕」，為投資人增添風險考量。

黃仁勳「坦承婚外情」 人設崩壞 誠信受檢驗

一年多來，輝達一直淡化執行長黃仁勳與新加坡雲端業者Megaspeed及其前主管黃樂的往來，隨著黃仁勳表態與黃樂的關係從「完全正常」到「坦承婚外情」，也讓這位在AI產業呼風喚雨的「AI教父」誠信受到嚴重檢驗。

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