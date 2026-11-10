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台北歡聚黃仁勳受訪 黃樂就站在身後

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
訪台宴客 兩人搭肩 輝達執行長黃仁勳（右）承認婚外情，對象就是新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳二○二五年五月訪台宴客時，身穿粉色無袖洋裝的黃樂（左）與黃仁勳搭肩說話。記者曾原信／攝影
訪台宴客 兩人搭肩 輝達執行長黃仁勳（右）承認婚外情，對象就是新加坡女商人黃樂。圖為黃仁勳二○二五年五月訪台宴客時，身穿粉色無袖洋裝的黃樂（左）與黃仁勳搭肩說話。記者曾原信／攝影

輝達執行長黃仁勳八日在致員工信中坦承發生婚外情，但未透露外遇對象，紐時報導，他已向董事會承認與黃樂有親密關係。黃樂是中國大陸公民，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管。

總部在新加坡的Megaspeed於二○二三年由大陸網路遊戲公司的新加坡子公司分拆成立，黃樂最初擔任董事總經理，後自稱執行長。該公司過去二年採購逾四十八億美元輝達晶片，即使美國商務部調查該公司是否協助大陸走私受管制ＡＩ晶片，輝達仍持續與其往來。

隨著採購增加，黃仁勳與黃樂也開始共度時光。二○二四年六月，兩人來台參加科技展，黃樂在台北一家酒吧和一群科技業的主管聚會時，打賭能把黃仁勳找來。她聯絡黃仁勳後不久，黃果然現身，和眾人喝了一小杯威士忌。

隔年兩人再於台北聚餐，媒體拍到黃樂親吻黃仁勳臉頰，並在他受訪時站在身後。美國官員原已對Megaspeed的採購量感到警惕，兩人的關係成為華府關注焦點。

大陸網路上幾乎找不到黃樂的背景資料。一份署名黃樂的大陸私募基金資料庫簡介記載，她曾任湖南衛視與中國中央電視台記者，之後轉往金融業，擔任匯豐私人銀行部門總裁助理、中信證券副總裁。不過，這些經歷尚未獲證實。紐約郵報引述一名湖南衛視主管稱，從未聽過黃樂，央視官網也找不到她的個人資料。

中國大陸投資資料另記載，黃樂曾任上海和熙投資管理公司執行董事及基金經理，該公司據報與中國大陸遊戲公司第七大道（7Road）有關。

Megaspeed前身為與中國大陸遊戲業有淵源的7Road International，二○二三年三月更名為Megaspeed，黃樂同月出任董事總經理，股權亦轉至Huang Le Limited，十一月再轉至新成立的Swiftdata。截止二○二三年十一月十日，黃樂已辭去董事職務，但二○二四年六月仍出席台北一場黃仁勳參與的業界聚會。

紐時報導，Megaspeed位於馬來西亞的姊妹公司，於二○二四年六月至二○二六年二月間採購至少四十八億美元、搭載輝達晶片的先進ＡＩ設備。

黃樂未回應紐時的置評請求，目前未見她遭起訴的公開報導。

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若涉洩密 黃仁勳恐去職、受刑事調查

輝達執行長黃仁勳坦承與疑似中國大陸女間諜黃樂發生婚外情，輝達強調目前沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭到洩露，黃仁勳將繼續擔任執行長。不過，黃仁勳面臨公司、國會、司法部等調查，若被查出涉及洩密或不利國安，恐面臨嚴厲處罰。

台北歡聚黃仁勳受訪 黃樂就站在身後

輝達執行長黃仁勳八日在致員工信中坦承發生婚外情，但未透露外遇對象，紐時報導，他已向董事會承認與黃樂有親密關係。黃樂是中國大陸公民，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管。

女間諜疑雲…黃仁勳承認婚外情 輝達董事會調查

輝達執行長黃仁勳八日承認與新加坡女商人黃樂發生婚外情，輝達董事會已展開獨立調查，也強調並無機密外洩，黃仁勳將繼續領導公司。媒體 報導，美方情報機構認定，黃樂是中國大陸國安部招募的間諜。

美方一年多前盯上黃樂

輝達執行長黃仁勳八日承認與黃樂有婚外情，紐約時報報導，國務卿魯比歐今年五月前督導起草一份機密備忘錄，詳述黃樂受大陸國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。彭博報導，輝達曾詢問美國政府是否須中止往來，得到的答案是「不需要」。

記者拍下關鍵畫面

輝達執行長黃仁勳與黃樂去年在台北市餐廳內互動成為關注焦點，記者當天在餐廳外守候，看到黃仁勳與黃樂間不尋常的互動畫面，迅速按下快門連續拍攝數張畫面，紐約時報、路透等外媒最近陸續向聯合報洽詢。

輝達家族色彩 兒女女婿任要職

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳兒女都在輝達任職，女兒黃敏珊新婚，女婿也已升任副總裁。黃仁勳近日還透露，生活與財務全由妻子打理。如今風波延燒，黃家與公司緊密交織的關係受到關注。

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