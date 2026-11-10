台北歡聚黃仁勳受訪 黃樂就站在身後

輝達執行長黃仁勳八日在致員工信中坦承發生婚外情，但未透露外遇對象，紐時報導，他已向董事會承認與黃樂有親密關係。黃樂是中國大陸公民，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管。

總部在新加坡的Megaspeed於二○二三年由大陸網路遊戲公司的新加坡子公司分拆成立，黃樂最初擔任董事總經理，後自稱執行長。該公司過去二年採購逾四十八億美元輝達晶片，即使美國商務部調查該公司是否協助大陸走私受管制ＡＩ晶片，輝達仍持續與其往來。

隨著採購增加，黃仁勳與黃樂也開始共度時光。二○二四年六月，兩人來台參加科技展，黃樂在台北一家酒吧和一群科技業的主管聚會時，打賭能把黃仁勳找來。她聯絡黃仁勳後不久，黃果然現身，和眾人喝了一小杯威士忌。

隔年兩人再於台北聚餐，媒體拍到黃樂親吻黃仁勳臉頰，並在他受訪時站在身後。美國官員原已對Megaspeed的採購量感到警惕，兩人的關係成為華府關注焦點。

大陸網路上幾乎找不到黃樂的背景資料。一份署名黃樂的大陸私募基金資料庫簡介記載，她曾任湖南衛視與中國中央電視台記者，之後轉往金融業，擔任匯豐私人銀行部門總裁助理、中信證券副總裁。不過，這些經歷尚未獲證實。紐約郵報引述一名湖南衛視主管稱，從未聽過黃樂，央視官網也找不到她的個人資料。

中國大陸投資資料另記載，黃樂曾任上海和熙投資管理公司執行董事及基金經理，該公司據報與中國大陸遊戲公司第七大道（7Road）有關。

Megaspeed前身為與中國大陸遊戲業有淵源的7Road International，二○二三年三月更名為Megaspeed，黃樂同月出任董事總經理，股權亦轉至Huang Le Limited，十一月再轉至新成立的Swiftdata。截止二○二三年十一月十日，黃樂已辭去董事職務，但二○二四年六月仍出席台北一場黃仁勳參與的業界聚會。

紐時報導，Megaspeed位於馬來西亞的姊妹公司，於二○二四年六月至二○二六年二月間採購至少四十八億美元、搭載輝達晶片的先進ＡＩ設備。

黃樂未回應紐時的置評請求，目前未見她遭起訴的公開報導。

提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康