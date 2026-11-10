女間諜疑雲…黃仁勳承認婚外情 輝達董事會調查

輝達執行長黃仁勳八日承認與新加坡女商人黃樂發生婚外情，輝達董事會已展開獨立調查，也強調並無機密外洩，黃仁勳將繼續領導公司。媒體 報導，美方情報機構認定，黃樂是中國大陸國安部招募的間諜。

黃發信員工 坦承對妻不忠

紐約時報與金融時報相繼披露黃仁勳與大陸女間諜過從甚密疑雲，黃仁勳八日承認出軌。他在發給輝達員工的一份備忘錄中表示：「我對我的妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒任何藉口。」

他說，「致我的妻子和家人，我愛你們。我知道道歉無法彌補我所犯下的錯。我希望我們一家人能夠療癒傷痛，也希望隨著時間的推移，我能重新贏得你們的信任」。

輝達八日發布聲明強調，「目前沒有理由相信國家安全或輝達商業機密外洩，董事會調查將檢視所有訊息」。輝達發言人則表示，「今天的消息」不會減緩公司發展，黃仁勳「將繼續擔任輝達執行長」。黃仁勳承認婚外情的消息，拖累輝達股價九日在紐約開盤大跌逾百分之六。

川普：他是好人 應該留任

美國總統川普被問及黃仁勳是否應留任時，表示「我想是的，當然」，還說「我沒和他談過這件事。我只知道他是個好人，但事情究竟是怎麼回事，誰也說不準」。

川普將於十六日及十七日出席在菲律賓馬尼拉舉行的東協峰會，隨後前往大陸深圳參加十八日至十九日的亞太經合會峰會，會晤大陸國家主席習近平。被問到是否計畫讓黃仁勳同行時，川普說還不確定，但願意帶他一起去，「我沒聽說他做錯了什麼」。

眾院關切 要求黃閉門簡報

不過，三名共和黨聯邦眾議院委員會主席已要求黃仁勳十八日出席一場閉門簡報，說明相關情況，時間與川普大陸行撞期。

黃仁勳婚外情風波此時爆發，時機相當敏感。ＢＢＣ指出，北京可能將此解讀為試圖在川習會面前破壞脆弱的談判局勢。

現年六十三歲的黃仁勳是ＡＩ產業全球形象大使，經常與川普等各國政要舉行會議，推動ＡＩ發展。輝達是全球市值第二大的上市公司，迄六日止，該公司市值接近四點五兆美元。

紐約時報和金融時報近日報導，大陸公民黃樂一直受美國情報機構監視。黃樂曾任新加坡Megaspeed公司董事總經理，該公司是總部位於新加坡的資料中心與雲端運算公司，曾買數十億美元輝達先進晶片，美方懷疑其作為陸資企業「白手套」，讓陸企間接使用受美管制的先進ＡＩ技術。

輝達執行長黃仁勳（前）二○二五年五月廿二日在台北三六食府宴客，黃樂（左）也在場。記者許君吉／攝影

根據報導，美國情報機構發現黃樂被大陸國安部吸收從事間諜活動。金融時報六日則披露，美國政府早已認為黃仁勳與黃樂有染。

黃仁勳先前為他與黃樂的關係辯護，曾發表聲明稱這些交往與業務有關，「沒有任何不尋常之處」。但紐約時報八日發布報導，表示美國國務卿魯比歐今年春天曾督導起草一份高度機密備忘錄，提醒川普政府高層，黃仁勳和遭大陸國安部吸收的黃樂關係密切。該報導刊出幾小時後，黃仁勳坦承婚外情。