黃仁勳外遇對象疑共諜？陸官方：純屬抹黑

輝達執行長黃仁勳外遇對象黃樂被指疑似為共諜，引發高度關注，中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨（9）日駁斥相關說法，強調所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影、汙衊抹黑。

大陸官媒環球時報昨天刊登題為「黃仁勳出軌，還能扯上中國？」評論指，僅僅是幾張有東方面孔的照片、輝達此前推動放寬對陸貿易限制的行動，再加入所謂「知情人士」的話和媒體的「懷疑」，就足以將事情添油加醋為「中國女間諜滲透美國晶片公司」。向來自詡「客觀」的美媒正是這樣生產故事的。

文章並指，當下中美出現來之不易的緩和，雙方都有管控分歧、穩定雙邊關係的訴求，為何偏偏這時「中國間諜」風聲驟起，質疑背後有人在推動議程、攪動對立。

文章並警告，如果任由「有罪推定」邏輯蔓延，正常科技經貿往來將持續不斷被輿論暗箭消耗，對中美和全球產業鏈都會形成拖累。