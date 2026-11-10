輝達執行長黃仁勳身陷婚外情風暴 業者：下單出貨暫無異狀

輝達執行長黃仁勳身陷與疑似中國間諜的女子婚外情風暴，業界關注是否影響輝達下單狀況，台灣輝達機殼、機櫃、散熱等供應鏈昨（9）日表示，出貨一切正常，訂單也沒有異狀，將持續緊盯後續發展。

即便供應鏈聲稱目前訂單沒變化，彭博資訊專欄作家任淑莉（Shuli Ren）撰文指出，當一位萬眾矚目的執行長陷入麻煩，投資人會擔憂這位關鍵人物的風險，以及這家公司能否繼續繁榮發展。

但如果這位企業家對於目前支撐全球市場繁榮的整個敘事至關重要，受衝擊的恐怕不只是公司股價，更可能動搖支撐AI投資熱潮的信心。

尤其過去三年來，輝達向客戶提供3,000億美元的財務支持，還向包括新雲端業者（neocloud）在內的新創公司投資了數十億美元。

儘管黃仁勳僅持有輝達3.4%股權，但卻實質掌控公司、並主導公司策略布局。他沒有明顯的接班人，並且建立了一個直接對他負責的非正式組織架構。根據伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）估計，有多達60名下屬直接向他報告，負責迅速執行他的決策。