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輝達執行長黃仁勳身陷婚外情風暴 業者：下單出貨暫無異狀

經濟日報／ 本報綜合報導

輝達執行長黃仁勳身陷與疑似中國間諜的女子婚外情風暴，業界關注是否影響輝達下單狀況，台灣輝達機殼、機櫃、散熱等供應鏈昨（9）日表示，出貨一切正常，訂單也沒有異狀，將持續緊盯後續發展。

即便供應鏈聲稱目前訂單沒變化，彭博資訊專欄作家任淑莉（Shuli Ren）撰文指出，當一位萬眾矚目的執行長陷入麻煩，投資人會擔憂這位關鍵人物的風險，以及這家公司能否繼續繁榮發展。

但如果這位企業家對於目前支撐全球市場繁榮的整個敘事至關重要，受衝擊的恐怕不只是公司股價，更可能動搖支撐AI投資熱潮的信心。

尤其過去三年來，輝達向客戶提供3,000億美元的財務支持，還向包括新雲端業者（neocloud）在內的新創公司投資了數十億美元。

儘管黃仁勳僅持有輝達3.4%股權，但卻實質掌控公司、並主導公司策略布局。他沒有明顯的接班人，並且建立了一個直接對他負責的非正式組織架構。根據伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）估計，有多達60名下屬直接向他報告，負責迅速執行他的決策。

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輝達執行長黃仁勳驚爆婚外情 牽動晶片鏈 恐動搖AI投資熱潮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在致公司員工的信函中，坦承與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂（Alice Huang）有婚外情。輝達董事會8日宣布，已對此事展開獨立調查。消息衝擊輝達股價早盤下跌5%。

黃仁勳緋聞影響…AI需求仍在 業界關注陸方反應

輝達執行長黃仁勳婚外情事件，朝野立法院黨團呼籲政府應密切關注是否有國安風險。業界指出，由於這起風波與H200出貨至中國空殼公司等兩大事件相當接近，因此後續中國是否有可能全面暫緩輝達ＡＩ平台拉貨，將成為ＡＩ硬體供應鏈關注焦點。

CEO捲入婚外情 下場大不同

輝達執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位？分析師警告，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持，他將在調查期間繼續領導公司。MarketWatch引述聯博資產管理公司分析師羅斯根指出，輝達依賴黃仁勳，如果他無法繼續領導，還不清楚誰能接手。

輝達執行長黃仁勳緋聞案四情境推演 最慘可能面臨刑事調查？

輝達執行長黃仁勳坦承與一名遭指為中國間諜的女子有婚外情後，輝達董事會已啟動調查，儘管董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達商業機密已遭洩漏，對黃仁勳及其團隊仍有信心，且黃仁勳將繼續擔任執行長，但這起事件接下來仍可能出現幾種發展：

黃仁勳出軌…AI晶片暫停出口大陸 聲浪起

美媒商業內幕報導，輝達執行長黃仁勳婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。避險基金大亨艾克曼呼籲外界支持黃仁勳及其家人，另有學者與國會議員要求收緊晶片出口管制，甚至暫停向中國大陸運送先進ＡＩ晶片。睿聯環球顧問公司分析師伍爾說，事件發生時機「非常糟糕」，為投資人增添風險考量。

黃仁勳「坦承婚外情」 人設崩壞 誠信受檢驗

一年多來，輝達一直淡化執行長黃仁勳與新加坡雲端業者Megaspeed及其前主管黃樂的往來，隨著黃仁勳表態與黃樂的關係從「完全正常」到「坦承婚外情」，也讓這位在AI產業呼風喚雨的「AI教父」誠信受到嚴重檢驗。

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