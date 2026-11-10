假如AI教父丟了CEO職位 誰能接手…分析師打問號

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

輝達執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位成為焦點。

有分析師警告，他可能遭撤換，關鍵在於董事會調查結果。問題是輝達對黃仁勳依賴至深，如果他無法繼續領導，還不清楚誰能接手。

Yorkville Ives分析師艾夫斯表示，取決於董事會的調查發現，黃仁勳確實有丟掉執行長職位的風險。由於他對輝達全球策略至關重要，遭撤換的可能性也將增加股價風險。

輝達8日宣布，由獨立董事組成委員會，並由外部獨立律師協助，調查黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。董事會表示，目前沒有理由認為美國國安或輝達機密已遭危害，但會檢視所有可取得的資訊。

輝達表示，對黃仁勳及其領導團隊仍有信心，他將在調查結果出爐前繼續擔任執行長。聲明未公布調查完成期限或撤換執行長的具體條件。

根據輝達公開的行為準則，所有員工與董事都必須遵守規範，私人關係也被列為可能造成利益衝突的情況。若出現實際或潛在衝突，當事人必須立即退出相關決策，並尋求法務指引。  

Bernstein分析師羅斯根指出，輝達對黃仁勳依賴至深，如果他無法繼續領導，還不清楚誰能接手。

雖然黃仁勳認了婚外情，但羅斯根提醒，對黃樂的間諜指控，目前證據仍較薄弱。他指出，一項主要疑慮是，黃樂是否促使黃仁勳遊說美國放寬對中晶片銷售限制；不過，黃仁勳多年來一直主張對中銷售，想必不需要太多鼓勵就會這麼做。

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