黃仁勳「坦承婚外情」 人設崩壞 誠信受檢驗

一年多來，輝達一直淡化執行長黃仁勳與新加坡雲端業者Megaspeed及其前主管黃樂的往來，隨著黃仁勳表態與黃樂的關係從「完全正常」到「坦承婚外情」，也讓這位在AI產業呼風喚雨的「AI教父」誠信受到嚴重檢驗。

事情曝光初期，輝達和黃仁勳都表示，Megaspeed雖大量採購輝達的AI晶片，但並無不法。對於黃仁勳和黃樂往來的報導，也都說那是公務往來。

過去兩周，儘管已有報導指兩人關係密切，黃仁勳仍堅稱兩人的互動「完全正常」。因此，黃仁勳終於承認對結婚逾40年的妻子不忠，令各界震驚，讓黃仁勳的人設整個崩壞，也讓輝達陷入創立30多年來最嚴重的危機。

黃仁勳和黃樂的往來最早可追溯至2024年。紐約時報2025年10月報導，黃樂前一年在台北一家酒吧和一群科技業主管聚會時，打賭能把黃仁勳找來。紐時說，她聯絡黃仁勳後不久，他果然現身。

輝達發言人當時回應，輝達的業務團隊常在會議期間招待客戶及合作夥伴，黃仁勳有空時，團隊有時也會請他到場談談市場近況。

彭博去年12月報導，美國政府已著手調查Megaspeed的股權結構，以及是否把輝達晶片轉運至大陸。