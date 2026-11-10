輝達執行長黃仁勳外遇對象黃樂 可能走私晶片到大陸

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
2025年5月，黃仁勳（左）再度訪台，黃樂（右）也出現在三六食府的商務餐敘。圖/截自@CollinRugg在X的照片
2025年5月，黃仁勳（左）再度訪台，黃樂（右）也出現在三六食府的商務餐敘。圖/截自@CollinRugg在X的照片

全球資本市場對AI後市疑慮再起、啟動估值重估並導致各國股市震盪之際，輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風暴，讓他的誠信與未來發展受考驗。在AI市場信心薄弱之際，黃仁勳的外遇對象黃樂（Alice Huang）有什麼來頭，能讓市場再次掀起波瀾，成為各界關注焦點。

彙整外媒報導，黃樂是電視記者出身，之後創立資料中心公司Megaspeed，為輝達晶片的東南亞最大買家；東南亞也是輝達先進晶片走私到中國的主要管道。

彭博資訊報導，黃樂在電視台、私募股權任職後，於2023年創設Megaspeed。Megaspeed是從中國遊戲巨擘「第七大道」分拆而來，時間點是美國前總統拜登全面管制先進晶片輸陸過後幾個月。

詳細來說，第七大道先把新加坡子公司賣給英國維京群島的實體業者Huang Le Ltd.，由黃樂接掌，2023年1月Huang Le Ltd.把Megaspeed出售給新加坡空殼公司。交易過後數日，這家公司就被指定為「輝達雲端夥伴」，這是各方渴求的地位，能優先取得輝達晶片。

貿易紀錄顯示，Megaspeed隨後進口的商品，價值是該公司2023年現金餘額的1,000倍以上。該公司輸入的輝達產品，總值超過46億美元。Megaspeed並在東南亞多地，出租輝達晶片給阿里巴巴，而阿里先前是美國國安疑慮的鎖定目標。

另一方面，美國也在調查Megaspeed疑似走私硬體至中國，官員去年曾要求輝達核對。輝達最初回覆數量無誤，但Megaspeed實際進口量比輝達的資料中心存量，多出5萬個。新加坡警方去年曾把黃樂找來問話，並禁止她離境，但目前黃樂下落不明。

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