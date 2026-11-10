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輝達執行長黃仁勳緋聞案四情境推演 最慘可能面臨刑事調查？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。（路透）
輝達執行長黃仁勳。（路透）

輝達執行長黃仁勳坦承與一名遭指為中國間諜的女子有婚外情後，輝達董事會已啟動調查，儘管董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達商業機密已遭洩漏，對黃仁勳及其團隊仍有信心，且黃仁勳將繼續擔任執行長，但這起事件接下來仍可能出現幾種發展：

情境一：無洩密，黃仁勳續任執行長，但強化安全控管機制

黃仁勳雖在私德上有瑕疵，但沒有證據表明國安受損、輝達未公開的機密技術遭洩漏，或協助Megaspeed違法規避出口管制。因此，黃仁勳可以續任執行長。

對公司的影響是，短期內公司股價勢必因道德風波受挫，但能化解最大危機，將營運衝擊降至最低。

情境二：未有洩密、違反美國制裁措施情況，但董事會要求黃仁勳轉任或下台

即使沒有涉及刑事犯罪或重大洩密，若調查發現黃仁勳私人關係仍影響商業決策，或他刻意向董事會隱瞞重要資訊，加上美國政府施加行政壓力，董事會仍可能要求他交出執行長職位。

為減緩對公司的營運衝擊，董事會可能安排黃仁勳卸下執行長與董事長職務，保留顧問或創辦人身分，將營運權交由過渡管理團隊。

對公司的影響是，由於輝達目前缺乏公開且明確的「接班人計畫」，創辦人下台將引發公司組織架構劇烈震盪，股價短期內恐面臨較大幅度的修正。

情境三：黃仁勳自行離職，輝達啟動接班程序

即使調查未發現黃仁勳知情或參與任何情報活動，黃仁勳仍可能因事件引發的公司治理、國安及聲譽風險，選擇主動辭職。

這時董事會就要考量，領導層變動是否更有助於保護公司，並讓公司重新專注於業務發展。

不過，要找到接班人並不容易。黃仁勳於1993年共同創立輝達，並帶領公司從一家繪圖晶片製造商，轉型為AI運算基礎設施的核心供應商。他的角色不只是經營公司，也深度參與產品策略，及與主要客戶間的關係。

情境四：證實黃仁勳涉及洩密或助長違法出口，法律介入並去職

若輝達董事會或美國政府的調查，證實這名遭指為中國間諜的女子透過這段婚外情，取得公司或美國國家的敏感資訊，或黃仁勳明知Megaspeed涉及晶片違法轉運中國，卻仍給予協助或包庇，董事會就可能採取更嚴厲的處置，包括解除黃仁勳的執行長職務，並視相關合約及法律規定，追回部分薪酬或取消離職金。

如果調查進一步發現他涉及違反美國出口管制、洩漏商業機密或其他刑事犯罪的證據，案件就可能從公司內部調查升高至刑事調查，司法部等執法機關也可能介入，追究相關個人或企業的法律責任。

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