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黃仁勳爆婚外情！外媒北京街頭採訪 受訪者第一反應曝光

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
輝達執行長黃仁勳10月21日在德國首都柏林輝達GTC大會發言。路透
輝達執行長黃仁勳10月21日在德國首都柏林輝達GTC大會發言。路透

輝達執行長黃仁勳8日鬆口認婚外情，對象疑似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國大陸從事間諜活動。中國大陸外交部發言人郭嘉昆9日重申，所謂中國間諜的論調「純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。法新社當天則在北京街頭採訪民眾對此事看法，多數受訪者表示不知道這個消息，並懷疑中國間諜說法。

一名馬姓男子說，他認為黃仁勳婚外情「不是什麼大不了的事」，並懷疑這起事件是否會影響中國大陸國家主席習近平和美國總統川普下周在亞太經合會（APEC）峰會期間可能舉行的會晤。

56歲退休人士溫先生則告訴法新社，黃仁勳被發現出軌「實在令人惋惜」，這位企業家在中國大陸廣受推崇，特別是他在科技業中一個「極為關鍵」的領域取得如此成就，更受到許多人敬重。

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