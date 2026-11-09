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美做空機構半年前曾發報告 對黃仁勳私人關係感到不安

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
輝達執行長黃仁勳10月13日在巴黎出席記者會。法新社
輝達執行長黃仁勳10月13日在巴黎出席記者會。法新社

輝達執行長黃仁勳8日承認婚外情，對象疑似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國大陸從事間諜活動。英國衛報報導，總部位於美國紐約的做空研究機構Culper Research今年5月就發布報告質疑輝達在中國大陸的生意，並稱對黃仁勳和黃樂關係過於密切感到不安。

Culper Research當時報告聲稱，輝達「有嚴重的中國問題」。輝達曾表示，美國去年4月針對人工智慧晶片（AI）實施出口管制後，公司在中國大陸的業務已經「歸零」。但Culper Research質疑輝達的說法，認為輝達晶片仍透過「銷售給不受出口管制限制的中間商，及透過轉運流入中國」等方式，持續流入大陸市場。

CulperResearch估計：「輝達2026財年的運算業務營收仍有超過20%來自中國市場。」

報告還指出，黃仁勳與Megaspeed的黃樂維持「過於密切、令人感到不安的關係」。此外，報告聲稱，Megaspeed據說透過一系列明顯是空殼公司的企業，暗中獲得阿里巴巴資金支持

CulperResearch發出警告說：「我們做空輝達股票，並認為其股價將進一步下跌。」

自今年5月以來，輝達股價確實有所下跌。當時每股股價約為225美元，而11月6日收盤價為186美元，市場預期9日股價還會進一步下跌。

黃仁勳 輝達 黃樂

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