快訊

輝達CEO黃仁勳婚外情誠信受檢驗 前台積電高管：恐有愧張忠謀教導

外資10.1萬口空單創歷史新高 台指期夜盤41K保衛戰開打

高雄岡山民宅傳惡火 阿嬤捨身護孫仍不幸雙雙喪命成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

外媒評黃仁勳婚外情：先前批評美晶片輸陸管制恐遭檢視

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
輝達執行長黃仁勳10月19日在德國首都柏林參加德國投資峰會的「投資紅毯」活動。歐新社
輝達執行長黃仁勳10月19日在德國首都柏林參加德國投資峰會的「投資紅毯」活動。歐新社

黃仁勳8日鬆口認婚外情，對象似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國大陸從事間諜活動。彭博報導，這起醜聞對黃仁勳而言是個「難堪的時刻」，他先前堅持與中國大陸合作及批評美國晶片出口管制等主張，都可能受到檢視。

彭博指出，黃仁勳是近年來矽谷最受矚目的明星之一。他近年在世界各地推廣人工智慧（AI），吸引大批粉絲，創造「仁來瘋」（Jensanity）狂潮。

然而，黃仁勳如今爆出婚外情，不僅其愛妻人設崩塌，他的過往言論可能也會受到檢視。

黃仁勳主張與中國大陸接觸，並批評美國管制輝達高階晶片出口大陸。黃仁勳10月告訴彭博：「我已盡了最大努力，向美國政策制定者說明與中國市場保持接觸的重要性，只要我們還能為中國市場提供服務，就應該繼續這麼做。」

他還說：「中國AI研究人員數量全球最多，許多人在各大研究實驗室工作。我一直非常明確表示，儘管我們與中國競爭，但中國不是我們的敵人。如果我們真正關心AI對全球安全帶來的影響，那麼我們必須展開對話。我們必須盡一切可能與他們合作。」

黃仁勳 輝達 黃樂 晶片 婚外情 彭博

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

黃仁勳認了婚外情！川普訪中前 國務卿魯比歐曾示警

黃仁勳坦承婚外情 與中國間諜關係面臨質疑

從「完全正常」到坦承婚外情 黃仁勳誠信受到檢驗

相關新聞

輝達CEO黃仁勳婚外情誠信受檢驗 前台積電高管：恐有愧張忠謀教導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情成為話題，外界關心後續若CEO換人台鏈訂單變化、可能的影響等，對於該議題輝達概念股廠商多不評論。不過，該案撲朔迷離，從「完全正常」到坦承「婚外情」，過程態度轉變太大，也讓外界霧裡看花，認為黃仁勳「誠信」受到檢驗。對於該議題，有前台積電（2330）退休高階主管直言，「誠信」受到質疑是致命傷，恐有愧台積創辦人張忠謀董事長的教導！

黃仁勳出軌 美做空研究機構半年前已爆內幕

澳洲媒體報導，美國做空研究機構Culper Research早在今年5月發布的報告中，就點名新加坡資料中心業者Megas...

黃仁勳與中國女商人婚外情 財經專家與名人反應一覽

輝達（Nvidia）董事會正調查執行長黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。此前媒體報導指稱，黃仁勳與一名向北京傳遞資訊的中...

外媒評黃仁勳婚外情：先前批評美晶片輸陸管制恐遭檢視

黃仁勳8日鬆口認婚外情，對象似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國大陸從事間諜活動。彭博報導，這起醜聞對黃仁勳而言是個「難堪的時刻」，他先前堅持與中國大陸合作及批評美國晶片出口管制等主張，都可能受到檢視。

黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5種結局

輝達執行長黃仁勳承認婚外情，對象是遭美國情報機構懷疑與中國有關聯的女商界人士黃樂，輝達董事會已展開獨立調查。以下是外媒推...

BBC記者探訪Megaspeed辦公室遭拒 現任董事疑多年未居新加坡

輝達執行長黃仁勳8日承認外遇，對象疑似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國大陸從事間諜活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。