外媒評黃仁勳婚外情：先前批評美晶片輸陸管制恐遭檢視

黃仁勳8日鬆口認婚外情，對象似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國大陸從事間諜活動。彭博報導，這起醜聞對黃仁勳而言是個「難堪的時刻」，他先前堅持與中國大陸合作及批評美國晶片出口管制等主張，都可能受到檢視。

彭博指出，黃仁勳是近年來矽谷最受矚目的明星之一。他近年在世界各地推廣人工智慧（AI），吸引大批粉絲，創造「仁來瘋」（Jensanity）狂潮。

然而，黃仁勳如今爆出婚外情，不僅其愛妻人設崩塌，他的過往言論可能也會受到檢視。

黃仁勳主張與中國大陸接觸，並批評美國管制輝達高階晶片出口大陸。黃仁勳10月告訴彭博：「我已盡了最大努力，向美國政策制定者說明與中國市場保持接觸的重要性，只要我們還能為中國市場提供服務，就應該繼續這麼做。」

他還說：「中國AI研究人員數量全球最多，許多人在各大研究實驗室工作。我一直非常明確表示，儘管我們與中國競爭，但中國不是我們的敵人。如果我們真正關心AI對全球安全帶來的影響，那麼我們必須展開對話。我們必須盡一切可能與他們合作。」