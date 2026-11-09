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輝達CEO黃仁勳婚外情誠信受檢驗 前台積電高管：恐有愧張忠謀教導

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輝達CEO黃仁勳婚外情誠信受檢驗 前台積電高管：恐有愧張忠謀教導

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀（左）與輝達執行長黃仁勳有超過20年好交情。聯合報系資料照
台積電創辦人張忠謀（左）與輝達執行長黃仁勳有超過20年好交情。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情成為話題，外界關心後續若CEO換人台鏈訂單變化、可能的影響等，對於該議題輝達概念股廠商多不評論。不過，該案撲朔迷離，從「完全正常」到坦承「婚外情」，過程態度轉變太大，也讓外界霧裡看花，認為黃仁勳「誠信」受到檢驗。對於該議題，有前台積電（2330）退休高階主管直言，「誠信」受到質疑是致命傷，恐有愧台積創辦人張忠謀董事長的教導！

由於在黃仁勳的創業與領導歷程中，張忠謀兼具了「人生導師（Mentor）」與「忘年之交」的角色。兩人的交情跨越近30年，黃仁勳曾多次公開表示，張忠謀的經營智慧與處事哲學對他影響極深。

「誠信正直（Integrity）」正是張忠謀創立台積電時所確立的四大核心價值（誠信正直、承諾、創新、客戶信任）之首，也是台積電文化中最不可動搖的基石。張忠謀對「誠信正直」的定義與實踐，並非抽象的道德口號，而是具體體現在嚴格的商業行為準則中。

張忠謀對黃仁勳的評價極高，甚至在張忠謀自傳中揭露，他曾於2013年詢問黃仁勳是否有意願接掌台積電執行長一職（黃仁勳當時因全心專注於輝達而婉拒），足見張忠謀對其經營能力的認可與信賴。如今黃仁勳身陷風暴，一舉一動也被外界持續放大鏡解讀。

黃仁勳 輝達 黃樂 張忠謀 台積電

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