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黃仁勳出軌 美做空研究機構半年前已爆內幕

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
黃樂（中）去年5月22日台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，在台北一家餐廳出席輝達共同創辦人兼執行長黃仁勳作東的晚宴。法新社
黃樂（中）去年5月22日台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，在台北一家餐廳出席輝達共同創辦人兼執行長黃仁勳作東的晚宴。法新社

澳洲媒體報導，美國做空研究機構Culper Research早在今年5月發布的報告中，就點名新加坡資料中心業者Megaspeed高層黃樂，稱她與輝達執行長黃仁勳過從甚密。

「澳洲金融評論報」（The Australian FinancialReview）報導，今年5月，輝達（Nvidia）這家矽谷晶片大廠的股價才剛又創下新高，總部位於紐約的做空機構Culper Research就看到潛在風險。

在一份提供給客戶的40頁報告中，Culper Research稱輝達面臨「重大中國問題」，並且對黃仁勳（Jensen Huang）以及他與Megaspeed一名高階主管之間異常密切的關係提出質疑。

Culper Research在標註日期為今年5月13日的報告中寫道：「黃仁勳不僅為Megaspeed背書，似乎還真的是一路與Megaspeed同行，同時與Megaspeed中國籍的Alice Huang（即黃樂，Huang Le）維持令人不安的密切關係。」

6個月後，黃仁勳坦承與這名高階主管有婚外情，並為自己對妻子「不忠」表示「深感抱歉」。

美國情報機構認定這名女子曾向北京傳遞資訊後，輝達董事會正在著手調查這段關係。而黃仁勳承認婚外情和他可能成為間諜活動目標的消息一曝光，美國科技產業為之震撼，也在全球引發連鎖效應。

澳洲金融評論報指出，在當今世界，行動主義者避險基金（activist hedge fund）及其咄咄逼人的研究報告，往往被認為是出於私利，抑或是徹頭徹尾的市場操縱行為，但Culper Research顯然挖到貨真價實的東西。

創立避險基金Bronte Capital的資深投資人漢普頓（John Hempton）表示，他看過太多次做空者的看法因為被認為有偏見而遭到否定，但一些做空者早在6個月前就知道輝達這件事，還真有點意思。

Culper Research發布負面研究報告不乏前例，但輝達是該機構迄今最大膽的一次出手。

Culper Research指稱，儘管美國總統川普（DonaldTrump）的政府去年4月祭出限制措施，幾乎全面禁止向中國銷售高科技產品，輝達對中國客戶仍有相當大的曝險。

其中一家客戶就是Megaspeed。Megaspeed成立於2023年，是中國遊戲與雲端運算公司「第七大道」（7Road）分拆其海外業務後成立的公司。

Megaspeed已成為輝達在亞洲最大的客戶之一，兩年內採購金額達48億美元（約新台幣1575億元）。

Culper Research在報告中指稱，總部設於新加坡的Megaspeed，實際上是由中國電商巨擘阿里巴巴透過一系列空殼公司提供資金。

Culper Research擔心，儘管輝達聲稱在中國的業務不多，實際上卻仰賴當地銷售，而中國本土競爭對手也正逐步迎頭趕上。

對川普而言，阻止北京取得輝達最先進晶片是優先要務，因為這將阻礙中國開發更先進人工智慧（AI）運算技術的能力，包括民用及軍事用途。

不過，在同意將部分銷售收入分給美國政府後，輝達仍向中國買家出售一些H200晶片。

儘管黃仁勳坦承婚外情，外界也擔心中國情報人員可能接近敏感資訊，川普仍力挺黃仁勳，稱他是「很好的人」、「為我們國家做出很棒的貢獻」。

黃仁勳 輝達 黃樂 出軌

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