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BBC記者探訪Megaspeed辦公室遭拒 現任董事疑多年未居新加坡
輝達執行長黃仁勳8日承認外遇，對象疑似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國大陸從事間諜活動。
法新社報導，Megaspeed在新加坡的登記地址位於「新加坡海洋金融中心」大樓。
英國BBC駐新加坡記者黃曉恩（Tessa Wong）9日報導，她試圖探訪新加坡Megaspeed辦公室，遭大樓保全拒於門外，隨後又設法找到目前Megaspeed登記唯一董事陳永邦（Tan Yong Pong）租屋處，一名自稱陳永邦親戚的女子說，陳永邦已經很多年沒在星國生活。
黃曉恩說，Megaspeed辦公室所在星國大樓的保全人員不讓她上樓。她表示，正如先前報導，黃樂曾任Megaspeed高階主管，2023年將公司管理權移交給星國籍男子陳永邦。
黃曉恩說，她查到陳永邦位於星國的租屋處，是星國東部一處政府推出的公共住房。一名女子應門自稱是陳永邦的親戚，表示陳永邦不住在這間公寓，已多年沒在星國生活。
該名女子拒絕透露陳永邦目前身在何處。據當地媒體報導，陳永邦可能住在中國大陸。黃曉恩表示，她已聯絡Megaspeed和陳永邦尋求回應。
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