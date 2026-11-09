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「AI央行總裁」陷桃色漩渦 相關資金還能源源不絕嗎？

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
市場評論家認為，輝達執行長黃仁勳（見圖）的外遇事件，可能動搖對AI投資熱潮的信心。美聯社
市場評論家認為，輝達執行長黃仁勳（見圖）的外遇事件，可能動搖對AI投資熱潮的信心。美聯社

彭博資訊專欄作家任淑莉（Shuli Ren）撰文指出，當一位萬眾矚目的執行長陷入麻煩，投資人會擔憂這位關鍵人物的風險，以及這家公司能否繼續繁榮發展。但如果這位企業家對於目前支撐全球市場繁榮的整個敘事至關重要，受衝擊的恐怕不只是公司股價，更可能動搖支撐人工智慧（AI）投資熱潮的信心。

輝達（Nvidia）宣布，在黃仁勳承認與一名被美國情報部門認定為中國間諜的企業女高層有戀愛關係後，該公司已針對此事展開調查。事件的走向以及黃仁勳的未來，將取決於董事會的調查結果。但這個消息本身正在撼動整個AI產業。輝達不僅是該產業市值最高的上市公司（高達4.5兆美元），也以自身的信譽，加速推動相關基礎建設。

過去三年來，輝達向客戶提供了3,000億美元的財務支持，還向包括新雲端（neocloud）在內的新創公司投資了數十億美元。 

儘管黃仁勳僅持有輝達3.4%的股份，但卻實質掌控公司、並主導公司的策略佈局。他沒有明顯的接班人，並且建立了一個直接對他負責的非正式組織架構，根據伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）估計，有多達60名下屬直接向他報告，負責迅速執行他的決策。如今，這位AI領域的「央行總裁」本身也身陷麻煩，輝達的資金還能繼續源源不斷地流動嗎？

這個事件對新雲端公司無疑是雪上加霜，隨著CoreWeave等公司面臨借貸成本飆升和融資管道關閉的雙重打擊，它們自然會向輝達尋求救命稻草。例如，據報導，澳洲的Firmus Grid公司在取消備受矚目的首次公開發行股票（IPO）計畫後，正與輝達洽談後續的創業投資事宜。

交易談判很可能被迫暫停，甚至徹底取消，隨著黃仁勳的權威受到挑戰，負責投資與交易的人員可能轉趨保守，減少對客戶提供供應商融資。輝達本身的信用風險也正在升高，今年市場用來防範輝達債務違約風險的成本，已增加兩倍，公司債利差也隨之擴大。

令人擔憂的是，在輝達面臨公眾審視之際，該公司可能被迫放緩對亞洲地區的供貨速度。黃仁勳的婚外情對象是一位中國女性，她是總部位於新加坡的Megaspeed國際公司的高階主管，該公司一直在東南亞建造資料中心。據報導，該公司將運算資源出租給阿里巴巴集團，並為中國提供了一條獲取輝達先進晶片的後門途徑。

正因如此，國家安全風險才會浮出水面，尤其亞洲銀行業近年才逐漸提高對晶片融資的意願，資料中心投資也開始加速。未來金融機構除了評估繪圖處理器（GPU）技術的淘汰速度，更必須確認最終客戶身分及資金用途，動輒數十億美元的交易恐因此放緩。

黃仁勳過去憑藉鮮明個人魅力，積極推銷AI願景，甚至預言下一家市值達兆美元的企業即將誕生，並大力宣傳亞洲AI產業生態系。然而，隨著他的明星光環黯淡，AI交易看起來日益搖搖欲墜，熊市正在逐漸逼近。 

黃仁勳 輝達 黃樂

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