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恐被嚴格監督或辭職？黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5結局

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黃仁勳婚外情面臨輝達董事會調查 外媒推演5種結局

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。法新社
輝達執行長黃仁勳。法新社

輝達執行長黃仁勳承認婚外情，對象是遭美國情報機構懷疑與中國有關聯的女商界人士黃樂，輝達董事會已展開獨立調查。以下是外媒推演黃仁勳可能面臨的5種情況。

一、黃仁勳獲調查認定無不當行為，續任執行長

根據印度「新德里電視台」（NDTV）的分析，最直接的發展是，輝達（Nvidia）董事會調查認定黃仁勳遭情報行動鎖定，但他未明知故犯洩露敏感資訊，也沒有損害輝達的利益。

黃仁勳遭情報行動鎖定，不代表參與其中，若董事會認定沒有證據顯示黃仁勳涉及影響公司的不當行為，就可能結束調查，讓他繼續擔任執行長。

輝達最初發布的聲明指向這種結果。董事會表示，沒有理由相信公司機密或國家安全受到危害，並對黃仁勳表達信任。

如果調查人員發現新事證，董事會的立場可能改變。不過，目前公司已表明，預計黃仁勳將繼續擔任執行長。

二、黃仁勳續任執行長 但將面臨更嚴格監督

輝達董事會調查可能發現，公司有必要強化內部防護機制，但沒有證據顯示黃仁勳在知情情況下洩漏機密資訊。

董事會屆時可能讓黃仁勳留任，同時檢討高階主管如何處理敏感資訊、與客戶互動，以及在受美國管制市場與當地營運企業往來的方式。

這項區別攸關重大，因為輝達向多國客戶銷售先進處理器。董事會必須確保商業往來不會使公司違反美國出口管制規定，或涉及機密資訊外洩的風險。

這類調查結果未必導致最高主管人事異動。輝達可以藉由加強管控，並要求董事會更嚴密監督涉及敏感關係的往來。

三、董事會要求黃仁勳辭職

若調查人員發現黃仁勳向董事隱瞞重要資訊、誤導董事會，或未揭露造成重大利益衝突的行為，情況就會更加嚴重。

董事會不必等到刑事定罪後，才考慮更換公司領導層。董事會可以評估，繼續留任這名高階主管是否仍符合公司的利益。

英特爾（Intel）2018年也面臨類似抉擇。公司內部調查確認，時任執行長科再奇（Brian Krzanich）過去曾與一名員工發生兩情相悅的關係，此舉違反公司禁止員工交往政策，科再奇後來辭去職務。

英特爾當時指出，禁止員工交往的政策適用於所有主管。董事會接受科再奇辭職，並由財務長史旺（Robert Swan）暫代執行長。

兩起事件的關鍵差別在於，科再奇的交往對象是英特爾員工，明確違反公司規定。黃仁勳傳出的交往對象則任職於外部企業。輝達尚未宣布黃仁勳違反公司政策的任何調查結果。

四、調查發現輝達存在更廣泛的治理或安全缺失

輝達董事會調查也可能引發外界質疑，公司商業往來是否使受管制技術或敏感資訊暴露於風險之中。

美國已實施出口管制，限制中國取得先進人工智慧（AI）晶片。總部位在新加坡的Megaspeed據報採購輝達處理器。

「紐約時報」（The New York Times）先前報導，美國情報官員相信，Megaspeed前主管黃樂（音譯，又名Alice Huang）持續向北京提供資訊。

若調查人員發現有證據顯示，受管制技術或機密資訊落入未經授權人士手中，輝達可能面臨美國國會議員及政府機關更嚴格的審查。

美國國會要求黃仁勳11月18日進行國會簡報，將會是重要進展。國會議員希望黃仁勳說明據傳的私人關係，以及輝達的安全防護措施。

若有證據顯示輝達內部管控失效，董事會將面臨更大壓力。更換領導層可能成為因應選項之一，但仍取決於調查對黃仁勳涉入程度的認定。

五、黃仁勳自行離職 輝達啟動接班程序

黃仁勳也可能選擇自行離職。即使調查未發現他曾明知故犯參與情報行動，仍不能排除這種可能性。

若這場爭議繼續延燒，可能導致黃仁勳與政府官員、客戶及投資人的往來更形複雜。董事會必須考慮，領導層更替是否可以保護公司，並讓公司專注於業務。

尋找接班人並非易事。黃仁勳於1993年共同創辦輝達，並帶領公司從一家繪圖晶片製造商，轉型為AI運算基礎設施的核心供應商。

黃仁勳的角色不只是管理公司。他也密切參與公司的產品策略，並且參與維繫與主要客戶的關係。

黃仁勳 輝達 黃樂

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