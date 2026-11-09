黃仁勳出軌共諜？胡錫進：中國情報界從不用美人計

輝達執行長黃仁勳外遇對象黃樂被指疑似為共諜引發高度關注。對此，環球時報前總編輯胡錫罕見在不到四小時連發兩文，強調這是政治事件，中國情報界從不專門使用美人計，從不要求女情報人員通過「上床」實現任務目標，而且黃仁勳至今也沒有表明接受媒體對黃樂是「中國女間諜」的鑑定。

胡錫進9日12時許在個人社交平台發文稱，黃仁勳美國時間周日晚承認出軌，並向家人和公司道歉。他強調，「首先這不是普通緋聞，這是政治」，是民主黨和美國建制派搞黃仁勳、並進而搞川普的一種方式。

如果美國情報機構認定黃樂是「中國女間諜」，應該先私下警告黃仁勳，但他們卻把事情透露給媒體，讓事情在輿論場先炸裂開來，迫使黃仁勳承認出軌、公開道歉。這是打黃仁勳和輝達的臉。

胡錫進說，政治發酵已經發生了。《紐約時報》最初報導出來不久，國會幾個委員會就作出傳喚黃仁勳的決定，要他去講清楚。但他高度懷疑，黃樂根本不是「中國女間諜」。

胡錫進表示，他是情報學出身，據他所知，中國情報界從不專門使用美人計。「我們防美人計，但從不要求女情報人員通過「上床」實現任務目標」。所以他認為，黃樂與黃仁勳更可能就是在商場上認識了，黃仁勳對她產生了感情；黃樂崇拜黃仁勳，也生出男女情。

隨後胡錫進於16時許再度發文稱，黃仁勳向家人和公司道歉，支持輝達對涉及國家安全擔憂的調查。但他沒有向美國國家道歉，並隻字未提廣泛報導的事件女主角黃樂。這首先顯示，黃仁勳的感情基礎仍在妻子和家庭一邊，他要回歸。

其次，胡錫進認為，道歉之外，黃仁勳至今沒有表明接受媒體對黃樂是「中國女間諜」的鑑定，他更像仍相信自己與黃樂的感情是單純的男女情，超越商業利益，更不涉政治。

胡錫進強調，黃仁勳是很聰明、機敏的人。如果一個女性帶著商業甚至情報算計接近他，他的嗅覺應該足以立刻調動起他的警惕性。

胡錫進認為，如果黃仁勳現在已經確信黃樂是「中國女間諜」，他就可能在道歉聲明中提一句類似自己「落入了圈套」「一時糊塗」的表述，那樣他更能表明自己忠於美國的立場。但他的整篇聲明只說自己犯了錯誤，表示自己要承擔全部責任，沒有對女方做任何指責，甩鍋。

胡錫進指出，黃仁勳的姿態是：等待輝達的安全調查結論，等待美國情報機構拿出更多證據證明媒體對黃樂是「中國間諜」的指控。他最後說，「讓我們關注接下來事態的發展」。