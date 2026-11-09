黃仁勳婚外情扯上共諜 陸官媒批美媒炒作質疑有人攪動對立

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳8日承認婚外情。外媒此前指，與他關係密切的一名女子涉嫌為大陸情報機構工作。對此，陸官媒《環球時報》今（9）日發表快評，批評美媒將「黃仁勳承認出軌」直接等同於「黃仁勳承認被中國滲透」，並質疑在當前中美關係出現緩和勢頭之際，為何偏偏此時「中國間諜」風聲驟起，背後是否有人在推動議程、攪動對立？

《環球時報》9日發表題為「黃仁勳出軌，還能扯上中國？」的快評指，黃仁勳承認婚外情引爆美國輿論，但這一事件之所以讓美媒如此興奮，顯然不僅僅只關乎一名美國富商的桃色新聞，而更多來自數天前《紐約時報》一篇「捕風捉影」的報導，宣稱黃仁勳出軌的對象是一名「中國情報人員」。

文章批評，富商、出軌、中國女間諜，這些元素混雜在一起，讓美國媒體為之瘋狂，並且紛紛把矛頭指向中國，幾乎是把「黃仁勳承認出軌」直接等同於「黃仁勳承認被中國滲透」，儘管他根本沒有明確其婚外情對象的身分。

文章並指，僅僅是幾張有東方面孔的照片、輝達此前推動放寬對華貿易限制的行動，再其中加入了所謂「知情人士」的話和媒體的「懷疑」，就足以將事情添油加醋為「中國女間諜滲透美國晶片公司」。向來自詡「客觀」的美國媒體正是這樣生產故事的。

文章提到，中國外交部此前已嚴正駁斥，表示有關報導捕風捉影，純屬對中國的汙衊抹黑。新加坡內政部也迅速發表聲明，澄清美媒報導稱新加坡官員對該女子「表示擔憂」，並「調查過她與中國的關係」的說法失實。

此外，文章還指，一些分析懷疑，《紐約時報》卡在美國期中選舉前後爆料，背後是有人故意放風。當下中美出現來之不易的緩和勢頭，雙方都有管控分歧、穩定雙邊關係的訴求，為什麼偏偏這個時候，「中國間諜」風聲驟起，這背後是否有人在推動議程、攪動對立？

文章稱，類似的情況過去反覆發生，每當中美關係開始好轉，往往就有人在背後放冷槍。這次的「巧合」與過去許多「巧合」存在相似之處。

文章最後強調，即便輝達董事會啟動獨立調查，調查也應聚焦事實本身，拿出扎實證據，而不是順著媒體預設的「反華劇本」先行定性。全球科技產業鏈高度交織，如果任由這種「有罪推定」的邏輯蔓延，正常科技經貿往來將持續不斷被輿論暗箭消耗，對中美兩國和全球產業鏈都會形成拖累。