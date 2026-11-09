快訊

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

柯文哲京華城案開庭...沈慶京否認犯罪 庭上再喊自己是「受害者」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳婚外情扯上共諜 陸官媒批美媒炒作質疑有人攪動對立

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
輝達執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。圖為去年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。圖為去年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。聯合報系資料照

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳8日承認婚外情。外媒此前指，與他關係密切的一名女子涉嫌為大陸情報機構工作。對此，陸官媒《環球時報》今（9）日發表快評，批評美媒將「黃仁勳承認出軌」直接等同於「黃仁勳承認被中國滲透」，並質疑在當前中美關係出現緩和勢頭之際，為何偏偏此時「中國間諜」風聲驟起，背後是否有人在推動議程、攪動對立？

《環球時報》9日發表題為「黃仁勳出軌，還能扯上中國？」的快評指，黃仁勳承認婚外情引爆美國輿論，但這一事件之所以讓美媒如此興奮，顯然不僅僅只關乎一名美國富商的桃色新聞，而更多來自數天前《紐約時報》一篇「捕風捉影」的報導，宣稱黃仁勳出軌的對象是一名「中國情報人員」。

文章批評，富商、出軌、中國女間諜，這些元素混雜在一起，讓美國媒體為之瘋狂，並且紛紛把矛頭指向中國，幾乎是把「黃仁勳承認出軌」直接等同於「黃仁勳承認被中國滲透」，儘管他根本沒有明確其婚外情對象的身分。

文章並指，僅僅是幾張有東方面孔的照片、輝達此前推動放寬對華貿易限制的行動，再其中加入了所謂「知情人士」的話和媒體的「懷疑」，就足以將事情添油加醋為「中國女間諜滲透美國晶片公司」。向來自詡「客觀」的美國媒體正是這樣生產故事的。

文章提到，中國外交部此前已嚴正駁斥，表示有關報導捕風捉影，純屬對中國的汙衊抹黑。新加坡內政部也迅速發表聲明，澄清美媒報導稱新加坡官員對該女子「表示擔憂」，並「調查過她與中國的關係」的說法失實。

此外，文章還指，一些分析懷疑，《紐約時報》卡在美國期中選舉前後爆料，背後是有人故意放風。當下中美出現來之不易的緩和勢頭，雙方都有管控分歧、穩定雙邊關係的訴求，為什麼偏偏這個時候，「中國間諜」風聲驟起，這背後是否有人在推動議程、攪動對立？

文章稱，類似的情況過去反覆發生，每當中美關係開始好轉，往往就有人在背後放冷槍。這次的「巧合」與過去許多「巧合」存在相似之處。

文章最後強調，即便輝達董事會啟動獨立調查，調查也應聚焦事實本身，拿出扎實證據，而不是順著媒體預設的「反華劇本」先行定性。全球科技產業鏈高度交織，如果任由這種「有罪推定」的邏輯蔓延，正常科技經貿往來將持續不斷被輿論暗箭消耗，對中美兩國和全球產業鏈都會形成拖累。

黃仁勳 輝達 黃樂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳認了婚外情！川普訪中前 國務卿魯比歐曾示警

黃仁勳坦承婚外情 與中國間諜關係面臨質疑

黃仁勳出軌疑似女共諜！川普力挺「為國貢獻」下周訪中願帶黃同行

黃仁勳認婚外情！投顧董座直指最大尾部風險 後續要看四件事

相關新聞

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

彭博報導，輝達執行長黃仁勳8日改口承認外遇，對象疑似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，她被美政府國安體系認定為替中國大陸從事間諜活動。此前，黃仁勳與輝達曾先後撇清，強調兩人僅有正常業務往來。此外，Megaspeed先前遭疑轉運晶片至中國，輝達稱未查獲證據，也曾詢問美政府是否須中止往來，得到的答案是「不需要」。

黃仁勳婚外情扯上共諜 陸官媒批美媒炒作質疑有人攪動對立

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳8日承認婚外情。外媒此前指，與他關係密切的一名女子涉嫌為大陸情報機構工作。對此，陸官媒《環球時報》今（9）日發表快評，批評美媒將「黃仁勳承認出軌」直接等同於「黃仁勳承認被中國滲透」，並質疑在當前中美關係出現緩和勢頭之際，為何偏偏此時「中國間諜」風聲驟起，背後是否有人在推動議程、攪動對立？

中共間諜戰術全解析！中國舉國體制下的民間情報戰

本文為《中共間諜戰術全解析》（有理文化，2025）內容節選。文／尼可拉斯・艾夫提米亞迪斯（Nicholas Eftimiades），美國國家安全與中國情報問題領域專家，曾任職DIA美國國防情報局。現任教於美國賓州州立大學。

黃仁勳涉遭外國情報機構鎖定公司啟動調查 輝達盤後股價挫跌

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）對該公司執行長黃仁勳是否成為外國情報機構的目標展開調查，使得黃仁勳在公司...

黃仁勳婚外情對象遭指涉共諜 陸外交部回應了

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳8日承認婚外情，輝達並已啟動獨立調查。針對美國官員此前指稱，與黃仁勳關係密切的一名女子為中國大陸情報機構工作，大陸外交部發言人郭嘉昆今（9）日重申，所謂中國間諜的論調「純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

黃仁勳坦承婚外情 與中國間諜關係面臨質疑

週日（11月8日），輝達（NVIDIA，又稱英偉達）公司官網發布了執行長黃仁勳寫給員工的信。黃仁勳在信中承認自己出軌：「我對我的妻子不忠，我的行為傷害了她，也傷害了我們的孩子。我的行為沒有理由能開脫。我真的非常抱歉。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。