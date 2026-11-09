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黃仁勳涉遭外國情報機構鎖定公司啟動調查 輝達盤後股價挫跌

中央社／ 首爾/雪梨9日綜合外電報導
黃仁勳承認婚外情，輝達董事會啟動獨立調查，消息拖累該公司股價周日晚間在Robinhood交易平台下跌約3.7%。美聯社
黃仁勳承認婚外情，輝達董事會啟動獨立調查，消息拖累該公司股價周日晚間在Robinhood交易平台下跌約3.7%。美聯社

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）對該公司執行長黃仁勳是否成為外國情報機構的目標展開調查，使得黃仁勳在公司的未來備受關注。輝達今天在盤後交易時間的股價挫跌。

路透社報導，媒體披露黃仁勳與一名據稱曾向北京傳遞情資的中國籍女主管關係密切後，輝達內部啟動調查。黃仁勳已向輝達員工坦承自己對婚姻不忠，但未透露這段關係的細節。

輝達董事會昨天公布新聞稿指出，由於近期報導指稱，輝達創始人兼執行長黃仁勳成為外國情報機構的目標，董事會正啟動獨立調查。

這項調查使得黃仁勳的未來動向成為外界關注焦點。輝達是全球市值最高的晶片公司，黃仁勳則是這波AI熱潮最積極的推廣者之一。

根據原定與黃仁勳長女會面的企業表示，擔任輝達主管的黃敏珊已取消原定今天前往首爾的行程。

Hyperliquid交易所的永續期貨交易，以及Blue Ocean系統的盤後股票交易顯示，輝達股價約為每股180.30美元，較6日在那斯達克股市收盤價186.64美元下跌約3.4%。

澳洲金融服務公司激石集團（Pepperstone Group）分析師魏斯頓（Chris Weston）指出：「市場可能正在告訴你，這對股價完全沒有好處，尤其是在市場對資料中心建置進度已有諸多揣測之際。」

不過，魏斯頓表示，他不認為被他稱為「AI教父」的黃仁勳會遭到撤換。他指出：「如果我們真的認為他將下台…股價就會崩跌，老實說，那將是一場徹底的血洗。」

「紐約時報」（The New York Times）上月報導，黃仁勳曾與新加坡企業Megaspeed中國籍女高階主管黃樂（Alice Huang）關係密切。據報導，美國當局調查後認定，她是中國情報網絡的一名情報人員。

適逢新加坡國定假日，Megaspeed今天未立即回覆置評請求。

黃樂上月在紐時首度披露她與黃仁勳的關係時，並未回應；路透社今天也未能聯繫上她以取得評論。

黃仁勳 輝達 黃樂

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