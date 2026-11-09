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黃仁勳婚外情對象遭指涉共諜 陸外交部回應了

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
與黃仁勳關係密切的一名女子被指為中國大陸情報機構工作，大陸外交部發言人郭嘉昆回應稱：「純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。法新社
與黃仁勳關係密切的一名女子被指為中國大陸情報機構工作，大陸外交部發言人郭嘉昆回應稱：「純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。法新社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳8日承認婚外情，輝達並已啟動獨立調查。針對美國官員此前指稱，與黃仁勳關係密切的一名女子為中國大陸情報機構工作，大陸外交部發言人郭嘉昆今（9）日重申，所謂中國間諜的論調「純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

據澎湃新聞報導，大陸外交部9日舉行例行記者會。法新社記者提問，黃仁勳8日承認與一名女子存在婚外情，輝達已對黃仁勳啟動調查。此前，美國官員稱該女子為中國情報機構工作，中國外交部能否就此事作出回應？這起事件是否會影響下周中美元首在深圳的會晤？

郭嘉昆表示，「我們此前已就此作出回應，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

另有外媒記者追問，這是否意味著中國外交部否認該女子為中國情報機構工作的報導？郭嘉昆再次重申，「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。

大陸外交部10月30日就曾回應相關指控。當時法新社記者引述《紐約時報》報導，稱一位中國女性高管與輝達CEO黃仁勳關係密切，而美國情報機構表示，該女士是中方的情報人員。中方是否了解這個情況，以及有什麼評論？郭嘉昆當時回應，「有關報導捕風捉影，純屬對中國的汙衊抹黑」。

《紐約時報》10月29日披露，黃仁勳與新加坡資料中心公司Megaspeed前高階主管黃樂關係密切。11月6日再引述美國情報官員指出，黃樂遭中國國家安全部招募，負責蒐集黃仁勳相關資訊。對此，黃仁勳起初強調雙方僅有正常業務往來，直到8日才向員工發信承認婚外情。

輝達董事會8日宣布展開獨立調查，以釐清黃仁勳是否成為外國情報行動的鎖定對象。

黃仁勳 輝達 黃樂

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