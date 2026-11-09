黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

彭博報導，輝達執行長黃仁勳8日改口承認外遇，對象疑似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，她被美政府國安體系認定為替中國大陸從事間諜活動。此前，黃仁勳與輝達曾先後撇清，強調兩人僅有正常業務往來。此外，Megaspeed先前遭疑轉運晶片至中國，輝達稱未查獲證據，也曾詢問美政府是否須中止往來，得到的答案是「不需要」。

Megaspeed是一家由中國遊戲企業分拆成立的公司，主要出租運算資源，供客戶執行AI工作，黃樂曾協助創辦。彭博去年12月報導，美國政府正調查該公司的股權結構，以及是否將輝達晶片轉運至中國，調查人員尤其關注黃樂及她在公司的角色。若涉及走私，將嚴重違反美國為限制中國AI與軍事實力而設的出口管制。

輝達當時為雙方業務往來辯護，表示內部審查不僅未發現轉運證據，也確認Megaspeed的所有權與營運均完全位於中國境外，沒有中國股東。輝達發言人當時稱，該公司只是提供「出口管制規定允許的雲端服務」。Megaspeed則否認不法行為。

針對彭博那篇報導，輝達也曾透露，有詢問華府官員是否須中止與Megaspeed往來，得到的答覆是不需要。公司發言人還說：「法律明確時，美國企業會遵守現行美國法律，而不是按照美國批評者所希望的法律行事。」

彭博同時指出，黃仁勳對於與黃樂的關係，起初也強調僅是業務往來。紐約時報10月29日披露雙黃關係密切後，黃仁勳受訪彭博表示：「我們的關係、我們的互動，都與Megaspeed有關，一切完全正常，沒有異常之處。」他也表示，黃樂已離開Megaspeed，美國政府並未告知他對黃樂的懷疑。

紐時11月6日進一步報導，美國情報官員已告知川普政府，黃樂受中國國家安全部招募，負責蒐集黃仁勳的相關資訊。金融時報同日稍晚報導，美官員認為兩人存在戀愛關係。

面對接連報導，輝達仍表示，公司的雲端合作夥伴「不會要求我們爭取修改美國法律，或遊說開放對中國銷售」，並稱：「我們相信，如果我們確實成為威脅的鎖定對象，美國政府應該會通知我們。」至於兩人可能存在戀愛關係，公司則援引黃仁勳先前說法，稱雙方只是一般業務往來。

紐時8日再披露，國務卿魯比歐今春曾督導起草最高機密備忘錄，警告川普政府其他官員，黃仁勳與黃樂關係密切。這份備忘錄以電子監控黃樂取得的機密情報為依據，顯示美國高層早已對這段關係感到憂心。

數小時後，黃仁勳向員工發信承認外遇，坦言背叛妻兒。輝達董事會同日宣布展開獨立調查，釐清他是否成為外國情報行動的鎖定對象。

紐時報導，川普約一年前已聽取雙黃相關簡報，但選擇不採取行動。被問是否後悔接獲情報未及早採取行動時，川普回應：「我認為他是個可敬的人。我想他或許有自己的理由，你得聽聽他的說法。」

這項消息爆出的時間點正值美國期中選舉後、共和黨慘敗之際；另川普預計出席18日至19日在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，且稱「肯定會帶黃仁勳同行」。