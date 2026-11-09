黃仁勳認了偷吃！愛女才剛新婚 兒女、女婿全在輝達任要職

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳承認婚外情，一雙兒女都在輝達任職，女兒黃敏珊才剛新婚，女婿也已升任副總裁。他近日還透露，婚後生活與財務全由妻子打理。如今風波延燒，黃家與公司緊密交織的關係也受到關注。

黃仁勳8日在致員工信中，以「致輝達的同事們」開頭，接著直接向家人道歉：「我知道，道歉無法挽回我所做的事。我希望我們的家庭能夠療傷，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。」

美國政府認為，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高層的黃樂（Alice Huang），在與黃仁勳交往期間向中國v 大陸情報機構提供資訊。輝達董事會8日宣布展開調查，期間黃仁勳仍維持執行長一職。川普總統同日受訪表示，黃仁勳是好人、可敬的人，稱應繼續擔任執行長。

報導指出，輝達市值已逾4兆美元，黃仁勳仍親自掌管大量業務，沒有明確的二把手或接班人，同時逐漸將重要職責交給家族下一代，讓公司帶有在矽谷相當罕見的家族企業色彩。

黃仁勳的一雙兒女都不是循傳統路徑進入輝達。現年35歲的黃敏珊（Madison Huang）曾就讀美國廚藝學院及藍帶廚藝學院，並任職精品集團LVMH，如今主要投入Omniverse軟體業務，該業務被視為輝達拓展硬體以外市場的關鍵。她經常隨父出差，也是內部暱稱「The Band」的小群主管成員，協助處理演講簡報。

現年36歲的黃勝斌（Spencer Huang）則於2013至2021年在台北經營具國際知名度的酒吧R&D Cocktail Lab，之後赴紐約大學攻讀科技MBA，2022年7月加入輝達，從雲端模擬產品經理做起。

員工形容，相較於作風積極強勢的妹妹，黃勝斌更溫和寡言。根據公司申報資料，黃勝斌2026會計年度總薪酬為130萬美元，黃敏珊則為120萬美元。

女婿卡普雷茲（Nico Caprez）2024年加入輝達，今年1月升任副總裁，負責新興雲端運算業者關係及向客戶提供財務擔保的策略。而新婚夫妻上周才出席黃仁勳主持的舊金山歌劇院募款晚宴，他當場感謝女兒為活動精心安排。

韓媒曾報導，三星電子會長李在鎔9月28日出席在紐約的范佛里特獎典禮，致詞時意外透露黃敏珊日前完成終身大事。

黃仁勳與妻子洛莉（Lori Huang）在奧勒岡州立大學相識，當時他17歲、她19歲。他曾分享，自己以協助課業換得每周日約會的機會，也承諾30歲前成為執行長。

洛莉經常陪同丈夫出席活動，並主持規模90億美元的家族慈善基金會。知情人士表示，黃仁勳近日向高階主管提到，婚後從簽署文件到管理財務，所有事情都由妻子替他處理，還開玩笑說，自己連住址都不知道，也不親自繳帳單。

兩名子女從小參加輝達活動，包括年度GTC大會。黃仁勳曾在孩子年幼時告訴一名親近的家庭友人，夢想有朝一日由其中一人掌管輝達。他也曾在員工大會表示，父母不會推薦能力不足的子女進公司，並打趣說，員工的孩子有時比父母表現更好。