黃仁勳坦承婚外情 與中國間諜關係面臨質疑

（德國之聲中文網）週日（11月8日），輝達（NVIDIA，又稱英偉達）公司官網發布了執行長黃仁勳寫給員工的信。黃仁勳在信中承認自己出軌：「我對我的妻子不忠，我的行為傷害了她，也傷害了我們的孩子。我的行為沒有理由能開脫。我真的非常抱歉。」

黃仁勳在信上向家人道歉，也向他在輝達的同事、員工、夥伴以及全球的股東道歉。「我的責任是為你們服務，不要辜負你們的信任，但我沒能盡到這份責任。我全心全意投入在輝達，我會努力贏回你們的信心。」

黃仁勳並未在信上提及外遇對象是誰，但此前在10月底，《紐約時報》引述消息指，黃仁勳跟一名被美國政府認定為中國情報人員的中國籍女子「關係密切」，她名叫黃樂（Huang Le，音譯），又名愛麗絲（Alice Huang）。

該報導發布後，黃仁勳曾接受彭博訪問，聲稱他與黃樂的往來，跟他與其他中國客戶並無二致，「都完全正常，沒有異常之處」。

不過，《金融時報》11月初進一步揭露，美國情報機構認為黃仁勳和黃樂有過戀愛關係。

《紐時》則指，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）今年春天曾監督撰寫一份機密備忘錄，警告美國政府高層，黃仁勳跟一名中國間諜過從甚密；此外，美國總統川普早在一年前就聽取過簡報，知曉情報機構正在監控黃樂，而且她與一位美國公民往來密切。後來官員得知此人是黃仁勳，但川普沒有採取任何行動。

川普8日稱不後悔自己當時沒有採取行動，並替黃仁勳說話：「我覺得他是個正直的人，他這麼做應該是有理由的。」被問及下週會不會偕同黃仁勳一起出訪亞洲，川普說：「我不知道，但肯定會吧。」

盧比奧對媒體表示不予置評。

輝達董事會8日發聲明，宣布對「黃仁勳據報成為外國情報行動目標」一事展開獨立調查，並強調以美國的國家與經濟安全為優先要務。「董事會現在沒有理由認為有任何國安資訊或輝達的機密外洩，但董事會的調查仍將檢視所有可取得的資訊。」

面對涉及國安的質疑，黃仁勳的道歉信寫道：「我愛我們的國家和我們的公司，致力於保護輝達，並支持美國的國家安全。身為美國人，我很自豪，也很感謝。」

黃樂是誰？

根據《紐時》、彭博等媒體報導，美國政府從2024年底、拜登任內尾聲，開始調查總部位於新加坡的公司Megaspeed，懷疑它協助中國規避美國的高科技禁令，替中國企業獲取輝達的先進晶片。黃樂是Megaspeed公司的高階主管。美國政府對她的電子監控已持續一段時間。

輝達是美國人工智慧（AI）晶片研發龍頭。為了阻止中國將美國科技運用在軍事發展、不利於美國安全，美國政府把輝達的先進晶片納入出口管制。然而，過去幾年時有媒體消息稱，還是有中國企業設法透過各種非正規管道，獲取輝達高階產品。

輝達置身美中高科技角力的漩渦核心，創辦人黃仁勳與川普常有往來，亦曾偕同川普赴中國、英國等地國事訪問。這讓他跟黃樂的關係引發巨大爭議。

據前引媒體報導，黃樂曾在個人社群媒體上發布多張跟黃仁勳的合照，還曾向投資人炫耀兩人的關係，藉此募集資金。 2024年6月一張被發布在領英（LinkedIn）的照片顯示，黃仁勳和黃樂曾在台北一間酒吧，參加同一場科技業高層的聚會；隔年5月在台北的一場人工智慧供應商的商務晚宴後，他們也曾被看到一起走出餐廳。

在婚外情曝光之前，黃仁勳多次公開反對嚴格的出口管制，並主張中國市場很重要。例如去年5月，黃仁勳赴台灣參加電腦展時就曾稱，美國對高階AI晶片的出口管制，不僅讓輝達失去了在中國的鉅額商機，還促使中國企業尋求華為產品，同時刺激中國進一步投資本土的研發製造。

經過一段時間的遊說，輝達去年和川普政府達成分潤協議：美國商務部准許輝達出口特定的晶片至中國，但輝達須上繳一定比例的收益給美國政府。此舉招來美國政界的對中鷹派人士質疑，認為這可能危害美國國家安全，且缺乏充分法律依據。

各界反應如何？

美國議員紛紛對黃仁勳跟黃樂的關係提出質疑。7日，即將在明年成為參院外交委員會主席的民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）在X平台發文：「越是了解到川普政府、中國間諜、AI億萬富豪之間那種瘋狂的關係，越讓我深信這個政府的所作所為無一不涉及貪腐。國會將調查此事，查明真相。」

現任美國眾院外委會主席、共和黨籍的馬斯特（Brian Mast），以及眾院美國與中共戰略競爭特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），還有眾院常設情報委員會主席克勞福德（Rick Crawford）等人，上週三（4日）曾聯合致函黃仁勳，要求他在11月18日出席上述委員會的閉門簡報，說明他跟黃樂的關係，並闡述輝達公司採取什麼樣的安全措施來應對外國敵對勢力的間諜行動。

跟黃仁勳一樣相當積極投入中國市場的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也有所表態。他在X平台轉發並贊同一篇網友貼文，該文形容黃仁勳是「這個世代最偉大的企業家之一」、「對於美國維持AI領導地位，無可取代」，雖然他做了愚蠢的事、對美國不利，但猜測他並無惡意。

黃樂本人並未公開說明，亦未回應媒體置評請求。

中國政府尚未回應黃仁勳證實婚外情一事。不過，10月底的《紐時》報導發布後，中國外交部發言人郭嘉昆曾稱這是「捕風捉影，純屬對華汙衊抹黑」。

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